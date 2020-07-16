Кадыров заставил чиновников отжиматься на асфальте



Грозный, 16 июля. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров продолжает бороться с пузатыми чиновниками. В качестве доказательства он снял на видео, как его подчиненные по команде пытаются отжиматься на асфальте.

Ролик Кадыров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». В качестве музыкального сопровождения политик выбрал мелодию из советской комедии «Самогонщики». Отметим, что чеченский лидер усложнил задачу и заставил чиновников использовать упоры для отжиманий. Большинство с поставленной задачей справились со скрипом, хотя Кадыров подбадривал их в процессе.

В комментариях подписчики назвали идею с отжиманиями замечательной.

«Только вопрос к некоторым чиновникам: живот не мешает?» — пошутил один из фолловеров.

О том, что Кадыров требует от подчиненных находиться в идеальной физической форме, рассказывал журналистам бывший министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, он и сам попал под раздачу за лишние килограммы и после этого отправился в тренажерный зал.

«Мы вместе с ним и другими соратниками Рамзана Ахматовича тренируемся в одном и том же зале, проверяем себя на прочность. Потому что настоящий чеченец должен быть сильным и подтянутым, — подчеркнул он.

Как отмечает KP.RU, ранее Кадров опубликовал в своих соцсетях видео разминки руководителя ГИБДД Чечни с шестом на плечах. По словам главы республики, этим роликом он хотел показать, как можно использовать пузатых гаишников.