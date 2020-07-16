Москва готовит ответ на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике

Москва, 16 июля. Министерство иностранных дел РФ прорабатывает ответные меры на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сейчас мы — я имею в виду министерство иностранных дел России — изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер», — рассказала Захарова.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT на территории Литвы, мотивируя это тем, что они якобы принадлежат главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который находится под действиями санкций ЕС. При этом 30 июня национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов каналов RT на основании персональных санкций ЕС против Дмитрия Киселева.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала запрет трансляции в Литве «фантасмагорической тупостью». Она подчеркнула, что Дмитрий Киселев не является главой Russia Today, а также не имеет никакого отношения к телеканалу.