Эксперт уверен, что Армения и Азербайджан перестанут «резать друг друга» лишь в составе РФ

Москва, 16 июля. Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе можно решить только путем возвращения этих территорий в состав России. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Запольскис.

Специалист заявил, что, согласно страницам истории, Армения и Азербайджан «переставали уничтожать друг друга», только когда находились в составе России. По его мнению, помирить враждующие стороны по принципу «не деритесь» не выйдет.

«Сейчас что мы можем сделать? По-хорошему, если рассуждать с точки зрения интересов именно народов, а не элит, то нужно и тех, и других взять в состав России. Только так, потому что в истории они переставали резать друг друга только в составе другого государства», – уверен Запольскис.

Новая эскалация давнего конфликта из-за территории Нагорного Карабаха произошла 12 июля. Армения и Азербайджан обменялись ударами на участке совместной границы в Товузском районе, который находится в сотнях километрах от Карабаха. В ход пошли артиллерия, минометы и стрелковое оружие.

МИД России назвал дальнейшую эскалацию конфликта на армянской-азербайджанской границе недопустимой и призвал обе стороны проявить сдержанность, а также придерживаться режима прекращения огня.