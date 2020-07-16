Погибшая на липосакции в Москве женщина была опытным врачом

Москва, 16 июля. Скончавшаяся на операционном столе во время липосакции женщина была опытным врачом. Ее коллеги признались, что шокированы произошедшим.

Доктор много лет трудилась в стоматологии Дзержинского.

«Она работала у нас с открытия клиники. Легла на операцию, на плановую, по гинекологии. Во вторник с ней попрощались, а в субботу у нее уже запись пациентов была. Мы вообще не думали…» — рассказала администратор учреждения в интервью телеканалу «360».

В московской клинике, где произошла трагедия, прием пациентов временно прекращен, учреждение закрыто. Внутри работают только следователи.

По словам самих врачей, 35-летняя пациентка умерла во время операции от остановки сердца. Точную причину смерти выяснят эксперты. Не исключено, что дело в некачественно сделанном наркозе. Основатель клиники от комментариев отказался.

Расследование причин трагедии продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели жительницы Подмосковья, пишет «Вечерняя Москва». Оно открыто по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Виновникам может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее в одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний мужчина. Как передает «Ридус», проблемы начались, когда пациент начал отходить от общего наркоза — он стал вырываться, выдернул капельницу и дыхательную трубку, в результате у него остановилось сердце на операционном столе.