В деле Фургала появился секретный свидетель, охраняемый ФСБ

Москва, 16 июля. В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала есть засекреченный свидетель, показания которого стали толчком для возобновления расследования.

Весной прошлого года бывший сотрудник УВД Хабаровского края дал развернутые показания по событиям, произошедшим на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах, сообщил источник «Росбалта» в правоохранительных органах. Отмечается, что свидетель в то время участвовал в расследовании.

По его словам, уже в нулевых преступление было фактически раскрыто — следствием были установлены исполнители и заказчики. В частности, из расследования следовало, что киллерами были члены ОПГ «Моисеевские» Андрей Палей и Марат Кадыров, организатором — Александр Карепов, а заказали убийства и покушение Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Однако, как указал свидетель, ряд руководящих сотрудников силовых структур региона заблокировали работу над делом.

После этих показаний следствие забрало материалы расследования и возобновило работу по ним. Имя бывшего сотрудника УВД засекретили, сейчас его охраняет ФСБ.

При этом другой собеседник издания, знакомый с ситуацией, считает такие показания несостоятельными.

«Оперативный сотрудник через 15 лет вспоминает, что все было установлено в 2005 году. Называет имена людей, на которых нет других доказательств, кроме его слов. Этих людей арестовывают и начинают от них требовать показания на Фургала. Палей, Карепов вину отрицают. Мистрюков в начале отрицал, потом дал показания. Вот и все расследование», — сказал он.

Ранее в четверг Следственный комитет России заявил о наличии у него неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств двух бизнесменов и одного покушения на предпринимателя на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах.