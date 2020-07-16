Ученый выяснил, сколько хот-догов может съесть человек за 10 минут

Вашингтон, 16 июля. Физиолог из США Джеймс Смолига выяснил, сколько хот-догов человек может съесть за 10 минут.

По словам ученого, способность быстро потреблять большое количество пищи может быть полезной в условиях затрудненного доступа к питанию. Однако в реальной жизни это может привести к проблемам с пищеварительной системой.

Смолиг давно наблюдает за соревнованиями по скоростному поеданию разных блюд, они проводятся по всему миру, но наиболее популярны в США. Физиолог задался вопросом, какой объем пищи способен съесть человек за ограниченное время.

Ученый использовал статистику Чемпионата по поеданию хот-догов в Нью-Йорке, который проводится с 1972 года. Рекордсменом по поеданию хот-догов признан Джоуи Честнат ― он смог съесть 74 хот-дога за 10 минут. Однако по мнению Смолига, это еще не предел человеческих возможностей, пишет Planet today.

«Я проанализировал результаты конкурсов за почти четыре десятка лет, и пришел к выводу, что при определенной подготовке человек может проглатывать примерно 830 граммов еды в минуту. Если конвертировать это в хот-доги, то получится 84 сосиски с булочками за 10 минут», — приводит слова ученого издание Biology Letters.

Смолиг добавил, что употребление таких объемов пищи приводит к тяжелым последствиям. Даже у профессиональных игроков, которые тренируются перед соревнованиями, наблюдаются проблемы с ЖКТ.

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