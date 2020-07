Безопасность уровня Twitter: взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена и Apple

Telegram-канал «ЧВК Медиа» рассказывает об обстоятельствах самого скандального взлома социальной сети Twitter и рассуждает о последствиях, к которым может привести зависимость человечества от соцсетей.

Минувшей ночью произошла крупнейшая в истории социальной сети Twitter хакерская атака: злоумышленники получили доступ к Twitter-аккаунтам американских политиков и бизнесменов. Жертвами «угона» стали миллиардер Билл Гейтс, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, рэпер и со вчерашнего дня кандидат в президенты США Канье Уэст. В числе взломанных также оказались официальные аккаунты IT-гигантов Uber и Apple и ряда криптовалютных бирж, таких как Coinbase, Gemini, Binance и других.

Руководство социальной сети уже заявило о том, что их специалисты взяли под контроль «угнанные» аккаунты, однако их владельцы пока не имеют доступа к своим учетным записям, но получат его после расследования инцидента.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.