Безопасность уровня Twitter: взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена и Apple

Telegram-канал «ЧВК Медиа» рассказывает об обстоятельствах самого скандального взлома социальной сети Twitter и рассуждает о последствиях, к которым может привести зависимость человечества от соцсетей.

Минувшей ночью произошла крупнейшая в истории социальной сети Twitter хакерская атака: злоумышленники получили доступ к Twitter-аккаунтам американских политиков и бизнесменов. Жертвами «угона» стали миллиардер Билл Гейтс, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, рэпер и со вчерашнего дня кандидат в президенты США Канье Уэст. В числе взломанных также оказались официальные аккаунты IT-гигантов Uber и Apple и ряда криптовалютных бирж, таких как Coinbase, Gemini, Binance и других.

Руководство социальной сети уже заявило о том, что их специалисты взяли под контроль «угнанные» аккаунты, однако их владельцы пока не имеют доступа к своим учетным записям, но получат его после расследования инцидента.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Многие верифицированные пользователи Twitter пожаловались на невозможность писать твиты. Это может указывать на то, что скомпрометированных аккаунтов может быть гораздо больше.

«Удвою ваши биткойны»

Около полуночи по московскому времени в ряде аккаунтов знаменитостей стали появляться сообщения с номером биткойн-кошелька и обещаниями вернуть удвоенную сумму тому, кто переведет на него любое количество криптовалюты. Аттракцион неслыханной щедрости обещали свернуть через полчаса. И только «Канье Уэст» сообщил, что фонд для удвоения ограничен 10 млн долларов.

Подобные мошеннические схемы довольно популярны в силу своей примитивности. Так, в прошлом месяце были «угнаны» два канала Youtube с общей аудиторией около 360 тыс. подписчиков. Каналы были переименованы в SpaceX и SpaceX Live, на них стали транслироваться видеоинтервью Илона Маска и уже классическое предложение «удвоить» присланную на указанный биткойн-кошелек сумму.

Несмотря на очевидность «развода», который в целом мало отличается от «нигерийских писем», пользователи Twitter в совокупности все же перевели злоумышленникам около 118 тысяч долларов. Для пущей убедительность «угнанные» аккаунты писали, что они сотрудничают с организацией под названием CryptoForHealth. Доменное имя для этой «компании» было зарегистрировано 15 июля. На сайте была размещена информация, что они якобы хотят помочь людям справиться с тяжелыми временами, вызванными пандемией коронавируса, и сотрудничают с несколькими криптовалютными биржами, выделившими для раздачи 5000 биткойнов (около 3,2 млрд рублей). В настоящее время сайт отключен. Специалисты по компьютерной безопасности из компании RiskIQ обнаружили еще почти 400 сайтов, связанных с мошеннической схемой.

???? CZ,binance,Gemini Exchange Twitter account also got hack pic.twitter.com/Tj7pwP33RU — Cryptoguru (@CryptoguruCoach) July 15, 2020

Владельцы одной из бирж заявили, что их аккаунт был взломан несмотря на надежный пароль и двухфакторную аутентификацию.

ALL MAJOR CRYPTO TWITTER ACCOUNTS HAVE BEEN COMPROMISED.



2FA / strong password was used for @Gemini account. We are investigating and hope to have more information shortly. https://t.co/X3C0uJzc6C — Cameron Winklevoss (@winklevoss) July 15, 2020

Инсайдер или социальная инженерия?

Злоумышленники сообщили изданию Motherboard, что у них был свой человек в компании, которому они заплатили, и он «буквально сделал всю работу». По их словам, управление аккаунтами было получено с помощью внутреннего программного обеспечения Twitter — в подтверждение своих слов они предоставили скриншоты с интерфейсом этой программы. На одном из скриншотов показана панель и аккаунт Binance (из числа «угнанных»). Согласно скриншотам, права доступа к по крайней мере части аккаунтов были получены с помощью этого программного обеспечения путем изменения связанного с ними адреса электронной почты.

Однако звучали предположения, что злоумышленникам удалось завладеть корпоративным аккаунтом одного из сотрудников социальной сети. В компании официально подтвердили второй вариант:

«Мы обнаружили, что, по нашему мнению, является скоординированной атакой на наших сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам с применением социальной инженерии… Мы изучаем, какие еще вредоносные действия они могли совершить, или информацию, к которой они могли получить доступ».

Вместе с тем, Twitter стал удалять разлетевшиеся по социальной сети скриншоты и блокировать пользователей, которые размещали их. В компании утверждают, что твиты с этими скриншотами нарушают правила соцсети.

Призрачный бан

Слитые скриншоты панели управления показом контента вызвали волну негодования. Инструмент, которым пользуются сотрудники Twitter, позволяет им отправлять публикации пользователей в «черный список». Это означает, что в ленте подписчиков такие твиты не отображаются, то есть их не удаляют, а просто скрывают. Такая практика давно известна как shadowban — «призрачная» или «скрытая» блокировка. В 2018 году Twitter обвиняли в том, что она применяет призрачный бан против республиканцев, но основатель социальной сети Джек Дорси отверг любые обвинения в адрес Twitter.

Таким образом, скриншоты доказывают, что Twitter перестал быть просто социальной сетью, где люди могут обмениваться мнениями. Он превратился в настоящее средство массовой информации и активно модерирует публикации своих пользователей.

Однако деятельность СМИ в Соединенных Штатах строго регламентируется, — в частности, закон обязывает их соблюдать первую поправку к американской конституции — о свободе слова. Эти требования до сих пор не распространяются на социальные сети.

Могло быть и хуже

В целом действия злоумышленников пока не нанесли серьезного ущерба Twitter. Стоимость акций компании снизилась всего на 5%. Есть варианты, при которых навредить могли гораздо сильнее.

Только вчера эксперты из лондонского Королевского колледжа выпустили доклад о роли Twitter в дипломатии, касающейся ядерного оружия. Авторы делают вывод, что «социальные сети могут быть деструктивной технологией и усугублять напряженность во время кризисов».

Вторя выводам доклада, Telegram-канал «Ватфор» справедливо отмечает, что мошенническая схема с обманом доверчивых пользователей соцсети — не такая уж и трагедия.

«В условно-финансовом, а то и экономическом смысле гораздо интереснее были бы всякие комбинации твитов известных деятелей с игрой на бирже. Куда более серьезные последствия могли бы иметь фейковые публикации военно-политического характера: «например, некоторые официальные лица из Ирана «заявляют» про успешное ядерное испытание, — как бы ОДВЗЯИ [Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний] твитит картинку с подтверждающими данными с сейсмических и прочих датчиков... ну вы поняли, — отмечают в Telegram. — Совсем уж сложно представить масштабы последствий публикации фейковых твитов от имени политиков в ходе конфликта: Помните, Трамп как-то выложил кадр с секретного спутника? А представляете, если вдруг он же в ходе очередного обострения с кем-нибудь выкладывает кадр с системы целеуказания беспилотника, на которой кто-то или что-то ну очень характерное?».

Еще не конец?

Многим закономерно может прийти в голову мысль, что раз уж злоумышленники получили возможность делать публикации от имени видных американских политиков, то какова вероятность, что они могли получить доступ к их переписке? И не была ли вся схема с биткойнами лишь ширмой, чтобы хакеры могли скопировать нужные данные, пока специалисты Twitter заняты удалением фейковых публикаций?

Время покажет.