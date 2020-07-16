Швыткин назвал «несусветной глупостью» обвинения Лондона в похищении данных о вакцине

Британские власти пытаются найти любые причины, чтобы обвинить Россию в каких-то фантастических вещах. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя заявление Лондона о якобы совершенных РФ кибератаках на организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.

В национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC) пояснили, что разведка стремилась похитить данные о препарате. В ведомстве уточнили, что Россия также собирала информацию об изучении вируса. Известно, что хакеры в ходе атаки использовали фишинг и пользовательские вредоносные программы, а именно «WellMess» и «WellMail».

«Абсолютно неприемлемо, что российские разведывательные службы делают своей целью тех, кто борется с пандемией коронавируса», — сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Он считает, что некоторые страны преследуют свои собственные интересы, пока Великобритания и ее союзники работают над созданием вакцины и защищают здоровье всего мира.

В Британии рассказали, что в атаке были замешаны следующие хакерские группировки: «APT29», «Cozy Bear» и «The Dukes». Лондон уверен, что первая из них подчиняется российской разведке.

В интервью ФАН зампред Госдумы по обороне Юрий Швыткин признался, что считает подобного рода заявления Лондона «несусветной глупостью».

«Это свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта в отношениях Британии и России. Лондон пытается найти видимые и невидимые причины, чтобы обвинить Москву в каких-то фантастических вещах», — поделился мнением Швыткин.

Парламентарий напомнил, что США, которые также присоединились к заявлению Британии, сами недавно вышли из Всемирной организации здравоохранения. По его словам, этим шагом Вашингтон подтвердил свое отрицательное отношение к общей политике поиска лекарства от коронавируса.

«Если брать в пример Россию, то страна заинтересована в поиске вакцины и лекарства от коронавируса. Москва первой приходит на помощь, когда союзные государства по блоку НАТО или Евросоюзу отказывают в ней той же Италии. При этом Россия еще вносит свой вклад в создание вакцины и изобретение лекарства. На этом фоне заявления Британии, США и Канады звучат бредово», — пояснил депутат.

Кроме того, Швыткин не исключил, что западные страны хотят помешать распространению российского препарата от COVID-19 в мире.

«Это тот же рынок, где всегда играет роль коммерческая составляющая. Они могут препятствовать продвижению российской вакцины, обвиняя страну в различных кибератаках», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Великобритания ввела персональные санкции против ряда российских чиновников, которые якобы замешаны в смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в ноябре 2009 года. Под ограничение попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судья Алексей Криворучко. Гражданам России запрещен въезд в Великобританию, также их счета в банках королевства заблокированы.