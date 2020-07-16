Вывозными рейсами за прошедшую неделю в Россию вернули 4 тыс. граждан

Москва, 16 июля. За прошедшую неделю вывозными рейсами в Россию вернулись более 4 тыс. человек. Были организованы, в том числе, рейсы из Лос-Анджелеса и африканских стран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Позади очередная неделя программы содействия возвращению на родину российских граждан в условиях пандемии. Статистика выглядит следующим образом: за прошедшую неделю удалось вернуть порядка 4 тыс. наших соотечественников. Таким образом, общая цифра с момента запуска действующего алгоритма составляет порядка 55 тыс. человек. Из них 45 тыс. вернулись рейсами российских авиаперевозчиков», — сказала она.

Мария Захарова также сообщила, что благодаря кооперации российских дипмиссий с местными органами власти начался вывоз сограждан и из таких африканских стран, как Танзания, Уганда, Камерун, Кения. Самым примечательным в этой «африканской операции» МИД РФ, по ее словам, стало то, что над подготовкой вывоза работало гораздо больше людей, чем количество россиян, которые должны вернуться домой.

«Могу подтвердить, что фактически большую часть Латинской Америки действительно разгрузили. Но оставшихся россиян в Центральной Америке, Эквадоре, куда пока вывозных рейсов не было, мы не забываем и рассчитываем в ближайшее время порадовать их позитивными новостями. Так что все находится в проработке», — сказала официальный представитель МИД РФ.

На следующей неделе вывозные рейсы организуют из стран Африки, СНГ и Европы. Сотрудники российских дипмиссий еще раз напоминают о том, что желающие вернуться домой должны заранее уведомлять об этом ответственных лиц в посольствах и консульствах РФ, а все данные, касающиеся вывозной программы, ежедневно обновляются на официальном сайте МИД России.

Мария Захарова также сообщила о том, что теперь не осталось никаких проблем с вывозом в Россию из Китая домашних питомцев. Так, по ее словам, 14 июля уже состоялся настоящий «полосатый рейс» Шанхай — Москва, когда грузовым «бортом» из Китая было вывезено девять кошек и собак, а также один хорек.