Деми Мур стала блондинкой ради новой роли

Вашингтон, 16 июля. Голливудская актриса Деми Мур в свои 57 лет решила кардинально сменить имидж и перекрасилась в платиновую блондинку. Фото с непривычным цветом волос она опубликовала в своем Instagram.

«Познакомьтесь с Линдой», — написала актриса в описании к снимку, поставив тег #дивныйновыймир.

Как оказалось, цвет волос Мур сменила ради одной из главных ролей в экранизации антиутопии Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Кроме того, актриса укоротила волосы. На промофото звезда одета в платье-сорочку и прозрачный халат.

Фолловеры были поражены новым внешним видом актрисы. Некоторые признались, что с трудом узнали актрису.

«Неузнаваемая», «Деми, ты такая красивая», «Ты с этими светлыми волосами для меня настоящее откровение», «Блондинкой ты выглядишь даже более стильно», «Прекрасный оттенок, мне нравится», — написали подписчики в комментариях.

Неделей ранее Мур удивила фанатов своим участием в записи эротического подкаста. Домашнюю студию она оборудовала в ванной комнате. По ее словам, поклонники после просмотра фотографий интерьера нашли странным, что рядом с унитазом и ванной есть диван, ковры и статуя Жанны д'Арк в доспехах.