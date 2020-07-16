В Киеве прошел первый день «языкового Майдана», организованного экс-президентом Петром Порошенко и его сторонниками. В результате депутаты Верховной рады отложили рассмотрение вопроса о переносе насильственной украинизации школ на три года на другой день. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Акция протеста «Руки прочь от языка!», организованная партией Порошенко «Европейская солидарность», началась возле Рады утром. На нее собрались упоротые националисты и «платные сочувствующие», которые истошно протестовали против законопроекта №2362, внесенного Максимом Бужанским. Документ предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения на три года — с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023-го. В случае, если Рада его не примет, тысячи русскоязычных детей останутся без обучения. Чего, собственно, и добиваются националисты. Уже всем давно ясно, что русских в Киеве загоняют в гетто второй волной украинизации.

На митинге, который собрал около тысячи представителей «активного меньшинства», все было в лучших традициях: яркие оскорбительные плакаты, много крика, пафосные националистические заявления, гимн Украины и т. д. Сторонники Порошенко принесли с собой лозунги вроде «Мерзкий дебил Бужанский! Хочешь в «русский мир»? Езжай в Донецк!», «Надоела мова? Езжай до Ростова!», «Мова — это безопасность, оружие, свобода», «Бужанский, Аваков, Путин, оставьте в покое мову!» и т. д.

Особую популярность у тележурналистов и фотографов получил плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского, изо лба которого торчал автоматный патрон. Независимые репортеры и блогеры шутили по этому поводу:

«Публичное оскорбление власти? Не, не слышали».

На акции протеста не поленился выступить и сам экс-президент Петр Порошенко. Для него на площади возле Рады соорудили сцену, с которой он говорил почти 15 минут. Начал с того, что обвинил режим Зеленского в… попытке расколоть страну перед выборами.

«Язык — это фундамент украинской государственности. Наша команда пять лет строила фундамент украинского государства. Мы пять лет выводили Украину из состояния языковой литургии, и теперь все эти достижения могут пойти прахом», — заявил Порошенко.

Из его речи следовало, что он не только гордится языковой дискриминацией, которая была им развязана на Украине против русскоязычных, но и считает, что ее нужно продолжать и ее углублять. Про Максима Бужанского, автора законопроекта об отсрочке украинизации русскоязычных школ, Порошенко сказал:

«Я слышал про этого мужчину... Не мужчину, который любит фотографироваться голым. Прошу вас, не вспоминайте и не запоминайте эту фамилию. Он — ничтожество!» — заявил Порошенко.

Вскоре после экс-президента на акции «Руки прочь от языка» выступил свеженазначенный «мовный омбудсмен» Украины Тарас Креминь. Недолго думая, он назвал законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ «попыткой запретить детям говорить по-украински», «циничным и антигуманным поступком».

«Депутаты Рады хотят запретить украинским детям разговаривать по-украински! Более циничного, антигуманного и антиукраинского поступка я не видел. Мы должны сказать твердое «нет» таким законам, которые не имеют ничего общего ни с Украиной, ни с образованием, ни с будущим, — заявил Креминь. — Я публично обращаюсь к народным депутатам: «Уважаемые, опомнитесь! Вас избрал народ не для экспериментов. Вас избрали, чтобы Украина жила, развивалась и имела успешное будущее. Будьте самостоятельными, провалите этот законопроект!»

Вся эта свистопляска «свидомых патриотов» продолжалась около трех часов. После полудня выяснилось, что депутаты Рады, которые должны были рассмотреть скандальный законопроект, перенесли его на пятницу, 17 июля. После этого толпа «борцов за мову», многие из которых уже потеряли голос от ора, начала быстро и организованно расходиться. А экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пообещал, что это действо повторится и в день рассмотрения Радой законопроекта Бужанского.

Киевские эксперты восприняли «мовную» активность экс-президента Порошенко как попытку реабилитироваться после скандала с записями, на которых он весело и в дружеском тоне беседует с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Для Порошенко и его ближнего круга борьба за мову — это один из последних бастионов. Особенно после того, как «пленки Деркача» пробили серьезную брешь в имидже «непримиримого борца с Путиным». Вся страна имела возможность услышать, как Порошенко на чистом русском языке лебезил перед хозяином Кремля. Да так, что даже самые верные «порохобратья» и «порохосестры» начали сомневаться в «ледоколе Порошенко», — считает политический обозреватель Ирина Гаврилова. — Поэтому сейчас экс-президент должен вновь доказать своей пастве, что он верен принципу «армия, мова, вера» и готов защищать его. Так что мы еще увидим под Радой «мовный Майдан».

При этом аналитик напомнила, что Порошенко аккумулирует крупные суммы на счетах своего Международного инвестиционного банка с целью проплачивать «мовные» и прочие акции протеста. Ведь ни для кого в Киеве не секрет, что акции «патриотов» — хороший способ подзаработать для не самых принципиальных украинцев.

«Со вчерашнего дня возле здания парламента уже поселились гуцулы из Верховины, а на второй день «мовного Майдана» наверняка подтянутся и «настоящие арийцы» с Западной Украины. Как ни крути, борьба с «законом Бужанского» (Бужанского порохоботы уже внесли в базу «Миротворца». — Прим. ФАН) — отличный шанс для Порошенко восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Если бы не было Бужанского с его невинным законом об отсрочке массовой украинизации школ, то нужно было бы придумать такую фигуру, чтобы Петр Алексеевич мог реабилитироваться в глазах «ницоев» и «фарионов», — отметила эксперт.

Также Гаврилова отметила, что борьба вокруг «мовного закона» совпала с принятием указа о дате местных выборов. Они назначены на 25 октября.

«Высока вероятность, что именно языковая проблема снова будет доминировать в избирательной кампании, и политики будут спекулировать на ней. А это — очередное разделение Украины по языковому признаку и новый виток гражданского противостояния. Благодаря Порошенко окажется, что нет в стране более насущной проблемы, чем повсеместная украинизация и борьба за «защиту» мовы. То есть проблемы нищеты, роста тарифов, войны в Донбассе, безработицы, краха медицины уходят на второй план», — резюмирует Гаврилова.

Украинский аналитик и блогер Александр Скубченко напомнил в связи с «мовным Майданом», что русский язык гораздо шире самой России. Это международный язык, а также язык миллионов украинцев.

«Для тупых, которые талдычат, что все дети должны изучать украинский язык в школе: все дети и сегодня изучают его. Делали это и пять, и 20 лет назад. На Украине нет ни одной школы, где не изучали и не изучают украинский язык. Но здесь идет речь об обучении на украинском или на родном языке, — замечает Скубченко. — Те миллионы граждан, для кого родной язык — русский, не говорят, что их дети не должны изучать украинский. Они лишь просят обеспечить свое конституционное право: возможность обучаться на родном языке. Вы же это запрещаете, нарушая Конституцию Украины и Европейскую хартию, и рассказываете нацистскую чушь о какой-то «угрозе».

Эксперт напомнил, что носителей русского языка — 350 миллионов в мире, а граждан России — 144 миллиона.

«Русский язык гораздо шире России, это международный язык. Это основной язык Украины. Миллионы русскоязычных не «понаехали» сюда, они такие же граждане своей страны, как и украиноязычные. Назвав русский язык российской мовой, «свидомые» явно манипулируют, пытаясь показать, что это — язык России, не наш. Ну, пусть тогда назовут и английский язык «великобританской мовой», — предложил Скубченко.

Публицист Юрий Ткачев отмечает, что «цель украинизаторов — сделать русскоязычных людьми второго сорта на Украине».

«Авторы закона «Об образовании» и других украинизаторских законов почти честны, когда говорят, что у них нет цели сделать так, чтобы люди на Украине перестали говорить по-русски. Такой цели у них и правда нет. Их цель другая — сделать русских на Украине «гражданами второго сорта, — считает Ткачев. — Человеку по определению сложнее воспринимать информацию на другом языке. Поэтому с украинизацией школьного образования русским детям автоматически станет сложнее учиться, они будут хуже воспринимать и усваивать материал».

Все это уже происходит на Украине, указывает публицист. Результаты внешнего тестирования (местный вариант ЕГЭ) показывают, что традиционно русскоязычные регионы находятся во второй половине списка среди отстающих. А лидируют преимущественно украиноязычные или «смешанные» области Украины.