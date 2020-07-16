Российский рэпер Dino MC 47 оценил шансы Канье Уэста стать президентом США

Не стоит рассматривать Канье Уэста в качестве серьезного кандидата на пост президента США. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский рэпер Тимур Кузьминых, более известный как Dino MC 47.

Сегодня утром стало известно, что рэп-исполнитель с мировым именем Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Согласно информации на сайте американского избиркома, рэпер указал, что будет представлять «Партию дня рождения» (Birthday Party). Ранее в своем блоге артист высказывался о планах и целях участия в президентской гонке:

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя богу, объединяя наше видение и строя наше будущее».

Шансы на победу музыканта в беседе с корреспондентом ФАН оценил российский рэпер Тимур Кузьминых.

«Никаких новых мыслей относительно похода Канье Уэста в мир большой политики у меня нет. Думаю, американская система не сильно отличается от российской, и постороннего человека туда вряд ли пустят. Это скорее для толпы, которая сейчас митингует и борется за свои права. Но, безусловно, на волне Black Lives Matter популярнейший чернокожий артист какие-то голоса наберет», — поделился своим видением Dino MC 47.

Российский рэпер считает, что не стоит рассматривать Канье Уэста в качестве серьезного кандидата на пост главы государства.

«Уэст выдающийся артист, настоящая суперзвезда, очень талантливый и крутой. Как ни крути, хип-хоп музыка номер один сейчас в мире. Это общий тренд, и в России то же самое. На волне избирательного ажиотажа он может подогреть как-то дополнительный интерес к себе, хип-хоп культуре, но все это не выходит за рамки жанра».

О намерении выдвинуться в президенты США исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст объявил 5 июля. Артист вырос в Чикаго и был неоднократно назван музыкальными критиками одним из величайших артистов XXI века.

Тимур Кузьминых, более известный как Dino MC 47 — бывший участник российского хип-хоп альянса «Dремучие», групп Big Black Boots, начал сольную карьеру в 2008 году. Его творчество обращено к теме социума, общества, политики, любви и жизни. Занимается благотворительностью и является соучредителем «Крылья твоей души».