Бортник рассказал о потрясениях, которые ожидают Украину в ближайшие месяцы

Киев, 16 июля. Украина рискует столкнуться с новым кризисом, новым майданом и даже с потерей своей государственности. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал политолог Руслан Бортник, который считает, что ситуация на Украине близка к кризису 2014-2015 годов.

«Я думаю, что риск глубочайшего политического кризиса, который нас может вывести на досрочные президентские и парламентские выборы этой осенью-весной достаточно высок. Более того, я сейчас вижу риски для украинской государственности, стабильности политической системы настолько высокими, сопоставимыми только с теми рисками, которые мы имели в 2014-2015 годах», — считает эксперт.

По словам Бортника, Украину в ближайшие месяцы ждут сильные потрясения. На это указывает и рост региональных элит, и потеря поддержки Запада, и военное обострение, и тупик в Минском переговорном процессе, а также нарастание кризисных явлений и слабость властных структур.

«Мы сегодня снова… в какой-то мере цикл возвращается в исходную точку и по рискам массовых протестов, и майданов новых. Мы сегодня близки к тем рискам, которые мы имели в 2014–2015 годах. Ситуация крайне нестабильна», — заключил украинский политолог.

Напомним, ранее Руслан Бортник высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский в любой момент может распустить Верховную раду или даже подать в отставку. Кроме того, Бортник высказался и о бывшем президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, огромная проблема Порошенко в том, что даже сейчас он не может говорить с обществом честно.