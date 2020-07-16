ПФР начал автоматически оформлять СНИЛС на детей

Москва, 16 июля. Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на детей, родившихся 15 июля и позднее. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Теперь для оформления документа подавать заявление не нужно. Когда сведения из реестра ЗАГСа о рождении ребенка появляются в информационной системе ПФР, номер СНИЛС создается автоматически и направляется в личный кабинет мамы на едином портале «Госуслуг». Поэтому данный сервис доступен родителям, зарегистрированным на этой платформе.

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», — цитирует пресс-служба ПФР его главу Максима Топилина.

Для семей, которые являются усыновителями, порядок оформления СНИЛС остается прежним, то есть заявительным. Это объясняется тем, что необходимые сведения могут представить только сами опекуны.

По данным фонда, за первые сутки работы сервиса в личные кабинеты мам поступила информация о СНИЛС для 5300 детей.

Ранее в ПФР сообщили, что продолжат оказывать в дистанционном формате или по записи услуги по назначению пенсий и социальных выплат. Решение об упрощенном формате работы было принято в связи с пандемией, но ведомство планирует сохранять его до конца года.

Также в фонде напомнили о единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которые начали перечисляться с 1 июля.