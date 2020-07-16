Лобода улетела на отдых в Грецию вопреки закрытым границам

Афины, 16 июля. Известная певица Светлана Лобода улетела на отдых в Грецию. Звезде не помешали даже закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

В своем Instagram-аккаунте исполнительница поделилась фотографиями с отдыха на заграничном курорте. Судя по одной из публикаций, Лобода остановила свой выбор на греческом острове Миконос.

«Люблю это место так сильно… Здесь было столько встреч… Случайных и не только», — загадочно подписала она снимок, на котором позирует на фоне лазурного моря.

По Instagram Stories Лободы можно сделать вывод, что до Греции она добралась на частном вертолете. Причем не одна, а в большой компании детей и друзей.

Поклонники оценили выбор исполнительницы, а также отметили ее отдохнувший внешний вид. Некоторые комментаторы восхитились нарядами, которые Лобода захватила на море. А ряд подписчиков поинтересовался у звезды, когда же увидит свет ее новый клип на трек Boom Boom.

«Для некоторых это лучшее место на Земле», — отметил aleksejengler, говоря о Греции.

«На этом фото все прекрасно», — похвалила hollyrox3000.

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