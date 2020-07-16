Донбасс, 16 июля. Гражданин США погиб под Горловкой. Солдаты ВСУ на учениях утопили военную технику. Украинские налоговики выявили фиктивные страховые выплаты военным за несуществующие травмы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики за сутки осуществили шесть обстрелов Донецкой Народной Республики. Стреляли «освободители» Украины из вооружений боевых машин и минометов по трем населенным пунктам, включая Донецк.

Донецк установил личности погибших под Горловкой диверсантов

Двумя днями ранее украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась осуществить спецоперацию под Горловкой и выйти на позиции защитников ДНР. Группа подорвалась на минном поле. Сообщалось, что один диверсант погиб, двое получили ранения. В четверг стали известны новые обстоятельства инцидента.

Погибшим в ходе провальной вылазки под Горловкой оказался гражданин Соединенных Штатов Америки Шон Фуллер, позывной «Техас». Наемник имел опыт войны в Ираке, известен как специалист-подрывник. Тело американца передали украинской стороне в среду.

При детальном изучении места подрыва диверсионной группы дончане обнаружили тело еще одного иностранца. Им оказался гражданин Эстонии с паспортом на имя Миколы Ильина. Получается, что наемники из стран НАТО проводили на Донбассе военную операцию на стороне Киева. В то же время украинские СМИ как под диктовку «разгоняют» версию о том, что «террористы ДНР» убили в зоне ООС «военного медика ВСУ».

Экипажи двух БРДМ утопили технику

Командование 30-й механизированной бригады ВСУ проводило проверку боеготовности подразделений. С задачей не справился батальон материально-технического обеспечения, в котором пьяные водители совершили ДТП, сообщают в Народной милиции ЛНР. Целых восемь водителей прибыли в состоянии алкогольного опьянения в автопарк бригады для формирования колонны. В самом начале движения пьяный водитель ЗИЛ наехал на своего сослуживца. Во время аварии пострадавший получил множественные переломы.

Кроме того, при проведении занятий по боевой подготовке на военном полигоне экипажи двух бронированных разведывательных машин умудрились утопить технику в водоеме. Причиной оказались нарушения в герметичности корпуса машин. Ответственность за утрату военной техники возложена на рядовых силовиков 30-й бригады, которые бросили технику, не попытавшись устранить течь.

Преступные схемы в ВСУ

В 30-й механизированной бригаде в Луганской области спецподразделение налоговой полиции Украины «Фантом» провело проверку, сообщают военные Луганского армейского корпуса. Проверяющие выявили ущерб, нанесенный бюджету государства на сумму более 2,5 миллиона гривен из-за фиктивного оформления документов на страховые выплаты силовикам, которые получали незначительные травмы.

Указанные травмы в 38 случаях представлялись как тяжкие увечья, за которые по закону должны платить страховку. В ходе проведения досудебного следствия установлено, что в состав преступной группы входил один из заместителей командира бригады, начальник медицинской службы и ряд военнослужащих, получивших малоопасные травмы. Доход делился между участниками.