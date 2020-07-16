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Кремль не приемлет обвинений о вмешательстве РФ в британские выборы

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Кремль не приемлет обвинений о вмешательстве РФ в британские выборыМосква, 16 июля. Очередные антироссийские обвинения во вмешательстве в выборы в Британии в 2019 году являются голословными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы не приемлем подобные обвинения», — подчеркнул представитель Кремля.

Заявление о том, что российские агенты якобы пытались повлиять на исход парламентских выборов в Соединенном Королевстве ранее сделал глава британского МИД Доминик Рааб. Министр утверждает, что неизвестные якобы предпринимали попытки повлиять на настроения избирателей.

Для этого злоумышленники публиковали в социальных сетях незаконно полученные правительственные документы. Свои предположения Рааб изложил в письменном заявлении в Палату общин. В нем он отметил, что факт попытки вмешательства в избирательный процесс правительство установило после всестороннего анализа.

Заявления Рааба уже прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их туманными и противоречивыми. По ее мнению, понять британского министра «практически невозможно»

«Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely (в пер. с англ. «весьма вероятно». — Прим. ФАН)», — добавила дипломат.

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