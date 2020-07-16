Во Франции выявили необычный способ заражения коронавирусом

Париж, 16 июля. Во Франции впервые был зафиксирован необычный случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным местного информационного издания Le Monde, сотрудники медицинского центра выявили вирус COVID-19 у новорожденного ребенка, который заразился им еще в утробе матери.

Журналисты издания отметили, что у маленького пациента, который находился под наблюдением врачей, сначала были выявлены тяжелые симптомы инфекционного заболевания, однако вскоре они прошли сами по себе.

По данным врачей, заражение младенца произошло еще до рождения – вирус проник в тело еще в утробе матери. После родов у ребенка были зафиксированы неврологические симптомы, которые указали на наличие заболевание.

Журналисты отмечают, что коварство коронавируса заключается в том, что инфицирование плода произошло через плаценту на последних неделях беременности. Уже через сутки после родов у ребенка были выявлены тяжелые симптомы заболевания – воспаление центральной нервной системы, а также окоченение конечностей. Однако через некоторое время проявление болезни исчезли, а врачам не пришлось проводить медикаментозное лечение маленького пациента.

«Мы продемонстрировали, что передача плоду возможна через плаценту в последние недели беременности», – заметил врач Даниэле Де Лука из больницы Антуан-Беклер муниципалитета Кламар.

По словам медицинских работников, которые столкнулись с подобным явлением, заболевание младенцев во время беременности – крайне редкое явление. По данным специалистов кафедры здоровья матери и ребенка Оксфордского университета, всего у 2% новорожденных, чьи матери были заражены коронавирусом, был выявлен COVID-19.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подробно рассказал об испытаниях российской вакцины против коронавирусной инфекции. Он заметил, что на данный момент российские специалисты закончили ключевой этап по созданию надежного средства защиты от COVID-19.