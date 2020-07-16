Соловьев заявил, что народ Донбасса устал терпеть украинский террор

Москва, 16 июля. Террор и недоговороспособность украинской стороны привели к тому, что народ Донбасса устал и больше не собирается терпеть обстрелы гражданских объектов. Об этом заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

«То, что сейчас происходит, идет к очень большой войне на Украине, и народ Донбасса очень устал. И неслучайно войска приведены в боевую готовность – никто не будет больше терпеть обстрелы гражданских объектов, станций как фильтрации воды, так и электрогенерирующих», — подчеркнул Соловьев.

По его словам, ответ будет и будет жестким. Соловьев добавил, что власти России не смогут остановить Донбасс, поскольку лимит их терпения исчерпан. Такой вывод он сделал по фразе официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«И если кто-то не понял, то по тому, что сказал Песков, лимит терпения российского руководства, судя по всему, исчерпан», — добавил телеведущий.

Накануне Песков заявил, что Россия располагает влиянием не на ОРДЛО (как в Киеве называют ДНР и ЛНР), а на Донецкую и Луганскую народные республики. Ясность он внес, говоря об обстрелах на линии соприкосновения в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости после антиконституционного госпереворота на Украине. За годы боевых действий погибли тысячи человек, в том числе мирные жители.