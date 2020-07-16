Вышинский рассказал, какие ценности Россия может предложить ближнему зарубежью

Россия может предложить ближнему зарубежью стабильность, сохранение исторической памяти и приверженность консервативным ценностям. Об этом Федеральному агентству новостей заявил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, комментируя слова нового главы «Россотрудничества» Евгения Примакова о возможном изменении российской концепции «мягкой силы».

«В любом случае я бы говорил не столько о бренде «Россия», сколько о «российских ценностях» и их привлекательности в современном мире», — отметил Вышинский.

При этом по его мнению, на западе уже не идет речь не то что о консервативных, но даже о либеральных ценностях в буквальном смысле этого слова.

«Про дальнее зарубежье — не знаю, для ближнего — привлекательными, безусловно, являются стабильность, сохранение исторической памяти, приверженность консервативным ценностям в пику новым ценностям либерального мира, — объяснил Вышинский. — Тем более что многие из этих либеральных ценностей, например, терпимость — уже вроде как и не ценности для того же либерального мира. Где сегодня терпимость в Америке? Где она на Украине? Вопросы риторические...»

Напомним, что термин «мягкая сила» в 1990 году ввел профессор Гарвардского университета Джозеф Най. «Мягкой силой» называют стратегию, позволяющую получить требуемый результат не насильственным действиями, а развивая симпатии, привлекательность и стимулируя добровольное участие. «Жесткая сила», в свою очередь, выражается в силовых действиях вплоть до начала боевых действий.