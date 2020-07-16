В Крыму призвали Киев оставить мифические планы вернуть полуостров

Симферополь, 16 июля. Представителям Украины пора перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Уважаемые украинские коллеги, дайте крымчанам спокойно жить и прекратите вынашивать мифические планы возвращения Крыма. Этого никогда не будет. Забудьте, что Крым когда-то входил в состав Украины», — заявил Гемпель.

Он подчеркнул, что крымчане никогда не позволят киевским властям забрать Крым. Кроме того, за населением Крыма стоит народ огромной страны, который понимает, что полуостров воссоединился с Россией с соблюдением всех демократических норм и международных прав.

Гемпель призвал украинских политиков перестать спекулировать на теме Крыма и сосредоточиться на более важных проблемах страны, в том числе на восстановлении отношений с РФ.

Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж предложил план «переходного периода» по возвращению Крыма. Он считает, что в Крыму можно создать «свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов». Маломуж уверен, что полуостров станет для России экономически невыгодным. Кроме того, Маломуж высказался о публикации телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.