Маска для лица из овсянки в домашних условиях

Уход за собой не всегда требует больших затрат. Овсяная маска для лица готовится быстро, а результат дает потрясающий.
Овсянка — лучший вариант здорового завтрака. Не все знают, что эта полезная крупа может использоваться и в качестве косметического средства. Маски на ее основе эффективно устраняют шелушение, увлажняют кожу и выравнивают цвет лица.
Целебные свойства овсянки
Овес — настоящий кладезь витаминов для требующей заботы кожи лица. В своем составе этот ценный продукт содержит следующие полезные вещества:
- Цинк. Способствует омоложению, выводя из клеток токсины, сужает поры, успокаивает и очищает.
- Марганец. Останавливает воспалительные процессы, заживляет, устраняет отечность.
- Железо. Питает и насыщает влагой.
- Витамин Е. Снижает вред от воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Витамины группы В. Замедляют старение, повышают эластичность и упругость, осветляют и повышают тонус мышц.
Таким образом, средства для кожи, имеющие в своем составе овсянку, успешно справляются с такими проблемами как:
- акне, угри, прыщи;
- расширенные поры;
- шелушения и зуд;
- сухость;
- избыточная пигментация;
- отеки;
- чрезмерная выработка подкожного сала;
- тусклый или неровный цвет лица;
- воспаления и высыпания;
- признаки увядания;
- черные точки;
- раздражение.
Кроме того, овсяные хлопья – достаточно универсальный продукт, который подходит для разных типов кожи, в том числе чувствительной.
Как готовить маску
Косметические средства на основе овса готовятся очень просто, а ингредиенты для них найдутся на любой кухне. Тем не менее существует несколько основных принципов, которые желательно соблюдать для достижения максимального результата:
- Вместо водопроводной и кипяченой воды используется талая или минеральная. В некоторых рецептах фигурирует молоко и травяные отвары.
- Жидкость необходимо предварительно нагреть до комнатной температуры.
- Сливочное масло и мед добавляют в растопленном и охлажденном виде.
- В первую очередь смешивают сухие компоненты, а затем доводят до необходимой консистенции.
- Полученный состав наносят толстым слоем на очищенную и распаренную кожу, избегая области вокруг глаз.
- Время воздействия — 15 минут.
- С сухой кожи массу смывают теплой водой, с жирной — холодной.
Рецепты овсяных масок для разных типов кожи
Овсянка — продукт универсальный, а вот дополнительные ингредиенты нужно подбирать, ориентируясь на свой тип кожи.
Сухая
Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть размять вилкой или измельчить в блендере, добавить 20 г овсяных хлопьев, 40 мл растопленного на водяной бане меда (остудить до комнатной температуры) и 20 мл оливкового масла. Хорошо перемешать.
Жирная
Сок одного лимона смешать с 20 мл жидкого меда. Полученную смесь соединить с 30 гр овсяных хлопьев.
Нормальная и смешанная
10 мл растопленного и охлажденного меда перемешать с тем же количеством натурального йогурта без добавок и 5 мл оливкового масла. Смешать с половиной стакана овсяного толокна.
Чувствительная
Полстакана геркулеса измельчить. Заварить и остудить 200 мл зеленого чая. Всё перемешать и дать настояться в течение 20 минут.
При проблемах с шелушением можно приготовить мягкий и очень эффективный скраб: одну чайную ложку меда смешивают с тем же количеством морской соли и 10 г овсяной муки.
От прыщей поможет избавиться смесь из полстакана геркулеса, сушеной ромашки и мяты, которая доводится до нужной консистенции теплой водой.
Маски для лица из овсянки делаются за считанные минуты из самых простых и недорогих ингредиентов, которые легко купить в любом магазине. При этом они подходят практически всем, а результат от их использования заметен уже после первого применения.