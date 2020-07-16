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Маска для лица из овсянки в домашних условиях

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Овсянка — кладезь витаминов​​​​​​​

Уход за собой не всегда требует больших затрат. Овсяная маска для лица готовится быстро, а результат дает потрясающий.

Овсянка — лучший вариант здорового завтрака. Не все знают, что эта полезная крупа может использоваться и в качестве косметического средства. Маски на ее основе эффективно устраняют шелушение, увлажняют кожу и выравнивают цвет лица.

Целебные свойства овсянки

Овес — настоящий кладезь витаминов для требующей заботы кожи лица. В своем составе этот ценный продукт содержит следующие полезные вещества:

  • Цинк. Способствует омоложению, выводя из клеток токсины, сужает поры, успокаивает и очищает.
  • Марганец. Останавливает воспалительные процессы, заживляет, устраняет отечность.
  • Железо. Питает и насыщает влагой.
  • Витамин Е. Снижает вред от воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • Витамины группы В. Замедляют старение, повышают эластичность и упругость, осветляют и повышают тонус мышц.

Таким образом, средства для кожи, имеющие в своем составе овсянку, успешно справляются с такими проблемами как:

  • акне, угри, прыщи;
  • расширенные поры;
  • шелушения и зуд;
  • сухость;
  • избыточная пигментация;
  • отеки;
  • чрезмерная выработка подкожного сала;
  • тусклый или неровный цвет лица;
  • воспаления и высыпания;
  • признаки увядания;
  • черные точки;
  • раздражение.

Кроме того, овсяные хлопья – достаточно универсальный продукт, который подходит для разных типов кожи, в том числе чувствительной.

Овсянка очень полезна для кожи

Как готовить маску

Косметические средства на основе овса готовятся очень просто, а ингредиенты для них найдутся на любой кухне. Тем не менее существует несколько основных принципов, которые желательно соблюдать для достижения максимального результата:

  1. Вместо водопроводной и кипяченой воды используется талая или минеральная. В некоторых рецептах фигурирует молоко и травяные отвары.
  2. Жидкость необходимо предварительно нагреть до комнатной температуры.
  3. Сливочное масло и мед добавляют в растопленном и охлажденном виде.
  4. В первую очередь смешивают сухие компоненты, а затем доводят до необходимой консистенции.
  5. Полученный состав наносят толстым слоем на очищенную и распаренную кожу, избегая области вокруг глаз.
  6. Время воздействия — 15 минут.
  7. С сухой кожи массу смывают теплой водой, с жирной — холодной.

Рецепты овсяных масок для разных типов кожи

Овсянка — продукт универсальный, а вот дополнительные ингредиенты нужно подбирать, ориентируясь на свой тип кожи.

Сухая

Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть размять вилкой или измельчить в блендере, добавить 20 г овсяных хлопьев, 40 мл растопленного на водяной бане меда (остудить до комнатной температуры) и 20 мл оливкового масла. Хорошо перемешать.

Жирная

Сок одного лимона смешать с 20 мл жидкого меда. Полученную смесь соединить с 30 гр овсяных хлопьев.

Нормальная и смешанная

10 мл растопленного и охлажденного меда перемешать с тем же количеством натурального йогурта без добавок и 5 мл оливкового масла. Смешать с половиной стакана овсяного толокна.

Чувствительная

Полстакана геркулеса измельчить. Заварить и остудить 200 мл зеленого чая. Всё перемешать и дать настояться в течение 20 минут.

При проблемах с шелушением можно приготовить мягкий и очень эффективный скраб: одну чайную ложку меда смешивают с тем же количеством морской соли и 10 г овсяной муки.

От прыщей поможет избавиться смесь из полстакана геркулеса, сушеной ромашки и мяты, которая доводится до нужной консистенции теплой водой.

Овсяные маски доступны и эффективны

Маски для лица из овсянки делаются за считанные минуты из самых простых и недорогих ингредиентов, которые легко купить в любом магазине. При этом они подходят практически всем, а результат от их использования заметен уже после первого применения.

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