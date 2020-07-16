Маска для лица из овсянки в домашних условиях

Уход за собой не всегда требует больших затрат. Овсяная маска для лица готовится быстро, а результат дает потрясающий.

Овсянка — лучший вариант здорового завтрака. Не все знают, что эта полезная крупа может использоваться и в качестве косметического средства. Маски на ее основе эффективно устраняют шелушение, увлажняют кожу и выравнивают цвет лица.

Целебные свойства овсянки

Овес — настоящий кладезь витаминов для требующей заботы кожи лица. В своем составе этот ценный продукт содержит следующие полезные вещества:

Цинк. Способствует омоложению, выводя из клеток токсины, сужает поры, успокаивает и очищает.

Способствует омоложению, выводя из клеток токсины, сужает поры, успокаивает и очищает. Марганец. Останавливает воспалительные процессы, заживляет, устраняет отечность.

Останавливает воспалительные процессы, заживляет, устраняет отечность. Железо. Питает и насыщает влагой.

Питает и насыщает влагой. Витамин Е. Снижает вред от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Снижает вред от воздействия ультрафиолетовых лучей. Витамины группы В. Замедляют старение, повышают эластичность и упругость, осветляют и повышают тонус мышц.

Таким образом, средства для кожи, имеющие в своем составе овсянку, успешно справляются с такими проблемами как:

акне, угри, прыщи;

расширенные поры;

шелушения и зуд;

сухость;

избыточная пигментация;

отеки;

чрезмерная выработка подкожного сала;

тусклый или неровный цвет лица;

воспаления и высыпания;

признаки увядания;

черные точки;

раздражение.

Кроме того, овсяные хлопья – достаточно универсальный продукт, который подходит для разных типов кожи, в том числе чувствительной.

Как готовить маску

Косметические средства на основе овса готовятся очень просто, а ингредиенты для них найдутся на любой кухне. Тем не менее существует несколько основных принципов, которые желательно соблюдать для достижения максимального результата:

Вместо водопроводной и кипяченой воды используется талая или минеральная. В некоторых рецептах фигурирует молоко и травяные отвары. Жидкость необходимо предварительно нагреть до комнатной температуры. Сливочное масло и мед добавляют в растопленном и охлажденном виде. В первую очередь смешивают сухие компоненты, а затем доводят до необходимой консистенции. Полученный состав наносят толстым слоем на очищенную и распаренную кожу, избегая области вокруг глаз. Время воздействия — 15 минут. С сухой кожи массу смывают теплой водой, с жирной — холодной.

Рецепты овсяных масок для разных типов кожи

Овсянка — продукт универсальный, а вот дополнительные ингредиенты нужно подбирать, ориентируясь на свой тип кожи.

Сухая

Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть размять вилкой или измельчить в блендере, добавить 20 г овсяных хлопьев, 40 мл растопленного на водяной бане меда (остудить до комнатной температуры) и 20 мл оливкового масла. Хорошо перемешать.

Жирная

Сок одного лимона смешать с 20 мл жидкого меда. Полученную смесь соединить с 30 гр овсяных хлопьев.

Нормальная и смешанная

10 мл растопленного и охлажденного меда перемешать с тем же количеством натурального йогурта без добавок и 5 мл оливкового масла. Смешать с половиной стакана овсяного толокна.

Чувствительная

Полстакана геркулеса измельчить. Заварить и остудить 200 мл зеленого чая. Всё перемешать и дать настояться в течение 20 минут.

При проблемах с шелушением можно приготовить мягкий и очень эффективный скраб: одну чайную ложку меда смешивают с тем же количеством морской соли и 10 г овсяной муки.

От прыщей поможет избавиться смесь из полстакана геркулеса, сушеной ромашки и мяты, которая доводится до нужной консистенции теплой водой.

Маски для лица из овсянки делаются за считанные минуты из самых простых и недорогих ингредиентов, которые легко купить в любом магазине. При этом они подходят практически всем, а результат от их использования заметен уже после первого применения.