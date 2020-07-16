Звезда балета Полунин объяснил «исчезновение» тату с Путиным

Москва, 16 июля. Звезда балета Сергей Полунин рассказал, что не сводил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, портер российского лидера красуется на груди артиста.

Полунин известен своей эпатажностью ― тело балеруна украшено большими татуировками, вопреки канонам балета. Артист набил портрет Путина одновременно с получением паспорта РФ. Артист гордится своей татуировкой и не упускает возможности показать ее журналистам.

Однако ранее Полунин опубликовал фото без татуировок. Поклонники обеспокоились, что танцор мог свести все татуировки. Но Полунин успокоил, что портрет президента РФ все еще при нем и сводить его он не собирается.

«Если когда-нибудь я буду сводить свои татуировки, то портрет Путина станет последним из того, что я удалю», — заверил он.

Артист объяснил, что некоторые журналы просят замазать татуировку для фотосессии, поскольку не хотят быть связанными с политикой.

Также Полунин рассказал, что время в самоизоляции было для него странным, но ему удалось побыть с семьей. Кроме того, балерун напомнил, что у него родился сын, все время на карантине танцор уделял ему.

Ранее Полунин показал фото с новорожденным сыном Миром принял участие в фотосессии. Кадрами танцор растрогал многочисленных фанатов.