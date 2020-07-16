Цеков отказался «рекламировать» деятельность украинского «Миротворца»

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, предложивший восстановить обучение на русском языке в школах страны, попал в базу скандального сайта «Миротворец». Из-за законопроекта о языке его назвали «украинофобом и провокатором», а также обвинили в «разжигании межнациональной розни». Российский сенатор Сергей Цеков считает, что деятельность «Миротворца» вредит в первую очередь самой Украине. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Максим Бужанский — автор законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке и депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа». Он предложил сдвинуть на 2023 год переход русскоязычных школьников 5–11 классов к обучению на украинском языке. Из-за этого парламентария внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

«Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации на Украине», — говорится в разделе «Миротворца», посвященном Бужанскому.

Член комитета Совфеда России по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что деятельность скандального ресурса вредит, в первую очередь, Украине.

«Долго не хочу по этому поводу говорить. На самом деле этот сайт, «Миротворец», — это самая «украиноопасная» организация. То есть эта организация, в принципе, делает очень много того, что вредит Украине. Это первое. Второе: я считаю, что на сайт «Миротворец» вообще не надо обращать внимания», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Сенатор отказался «рекламировать» своими комментариями деятельность скандального ресурса и подчеркнул, что впредь больше не будет высказываться в СМИ по этой теме.

«Мы ему делаем постоянно рекламу — зачем про него говорить? Пусть записывают кого угодно и как угодно. Не хочу вообще ничего говорить про этот сайт — не хочу делать ему рекламу. <…> Это враждебный и России, и Украине ресурс, которому, я считаю, уделяется незаслуженно много времени. Призываю политиков и граждан Российской Федерации вообще не обращать внимания и не комментировать этот один из самых вредных для Украины сайт», — резюмировал сенатор Цеков.

Осенью 2019 года в ООН призывали Верховную раду инициировать закрытие скандального сайта «Миротворец». В международной организации отмечали, что журналисты на сайте «Миротворца» обозначаются как террористы и предатели, и это представляет для них серьезную опасность.

Напомним, портал «Миротворец» появился в 2014 году. На сайте публикуют личные данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины, — в том числе сотрудников СМИ, артистов и политиков, которые, по мнению создателей ресурса, ведут «антиукраинскую деятельность». Уголовное дело в отношении сотрудников «Миротворца» было возбуждено после убийств Олеся Бузины и Олега Калашникова, так как их персональные данные были опубликованы на сайте незадолго до преступлений. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.