Бубонную чуму обнаружили в США

Вашингтон, 16 июля. Представители органов здравоохранения штата Колорадо объявили о первом случае обнаружения бубонной чумы на территории США.

Инфекцию зафиксировали в городе Моррисон. Заболевание подтвердилось у белки, которую выловили недалеко от населенного пункта. Анализы, взятые у животного, показали положительный результат.

Департамент общественного здравоохранения округа Джефферсон предупредил местных жителей о серьезной опасности. В ведомстве отметили, что бубонная чума является страшным заболеванием, которое передается через укусы некоторых насекомых и животных, а также может вызывать осложнения и смерть.

Бубонная чума возникает из-за бактерии под названием «чумная палочка», которая при попадании в организм становится причиной опасной инфекции. Речь идет о заболевании, которое ранее стало причиной самой смертоносной эпидемии в истории — в Средние века на территории Европы погибло около 50 миллионов человек.

Главным симптомом болезни является воспалительный процесс, протекающий у человека в лимфатических узлах. Кроме того, больной испытывает лихорадку, кашель и озноб. Часто инфекция приводит к заболеванию дыхательных путей и пневмонии, поражает легкие.

Напомним, что в июле в Китае была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Сразу несколько жителей Внутренней Монголии заразились страшной смертельной инфекцией и были срочно госпитализированы в медицинские учреждения. Местные власти организовали масштабные меры по профилактике и предотвращению распространения этого заболевания.

Первый смертельный случай заражения бубонной чумой недавно зафиксировали в Монголии. Инфекцию выявили у 15-летнего подростка, который незадолго до этого употреблял в пищу мясо сурка.