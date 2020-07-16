Губерниев отреагировал на конфликт между Соловьевым и Уткиным

Москва, 16 июля. Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером Василием Уткиным. Он отметил, что знает обе стороны, и ему горько, что коллеги выясняют отношения таким образом.

Ранее Уткин и Соловьев обменялись язвительными замечаниями в адрес друг друга, а затем и оскорблениями. Дело дошло до угроз физической расправы, в связи с чем Соловьев даже выложил в Сеть видео своих тренировок по боксу.

«Если говорить о конфликте Васи с Володей, я с обоими в замечательных отношениях. Грущу без Васи как футбольный фанат, мне его не хватает на большом телевидении. Горько, когда коллеги начинают вот так выяснять отношения», — признался комментатор изданию «Собеседник».

При этом он добавил, что когда переключает телеканалы, а потом смотрит рейтинги различных телепередач, видит, что программа Соловьева с огромным преимуществом выигрывает таймслот, то есть людям это интересно. К тому же его радуют такие хорошие цифры телеканала «Россия», который он сам считает родным.

«Но мы же понимаем, что телевизор — это одна история, «Соловьев live» — другая, радио — третья. Где-то получается более жестко, да. Общая риторика вообще стала милитаристской в последнее время, это касается всех. А я, как человек мирный, как бременский музыкант, хочу, чтобы все были счастливы и слушали рок-н-ролл», — резюмировал Губерниев.

Ссора между телеведущим и блогером произошла из-за видео последнего. Уткин раскритиковал российских властей, после этого мужчины обменялись оскорблениями. Одно из ответных заявлений Соловьева, в котором ведущий пообещал «врезать оппоненту в купол», многие даже расценили как угрозу избиения и пригрозили телеведущему заявлением в полицию и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Позднее телеведущий объяснил KP.Ru, что «сорвался», поскольку Уткин начал задевать его дочерей.