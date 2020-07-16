Астролог объяснила, почему 2020 год стал таким сложным

Москва, 16 июля. Астролог Лилия Любимова объяснила, почему 2020 год стал таким сложным для человечества. Все дело в числе затмений.

«Шесть затмений — причина для беспокойств», — пояснила в беседе с телеканалом 360 эксперт.

Она отметила, что нормальное количество затмений — четыре, максимально возможное — семь. Когда такой насыщенный период затмений, это всегда годы, которые приносят события долгосрочного влияния для всего мира.

Астролог сообщила, что семь затмений последний раз было в 1917 году, а шесть — в 1938 году. Как раз тогда Германия во главе с Адольфом Гитлером укрепила свои силы, а на следующий год начала Вторую мировую войну. Шесть затмений не сразу меняют жизнь человечества, но их последствия будут видны в ближайшее время.

«Интересным, чуть более позитивным будет конец этого года. <...> Юпитер и Сатурн будут делать поколенческое соединение в знаке Водолея и будут делать финальный (около 200 лет) проход своих соединений по воздушным знакам. Это заложит в этом году еще большую структуру онлайн-образования, информационное общество, компьютерные технологии», — сказала Любимова.

По словам специалиста, большую часть затмений мир уже пережил, но впереди еще два затмения. Они случатся в конце ноября и начале декабря.