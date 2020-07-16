Пригожин разделил мнение Распутиной о низком уровне российского шоу-бизнеса

В современной российской музыке не появляется ничего шедеврального, такого, что можно было бы назвать искусством. С такой точкой зрения в интервью Федеральному агентству новостей выступил известный российский продюсер Иосиф Пригожин, комментируя осуждение певицей Машей Распутиной отечественного шоу-бизнеса.

Как пишет издание «Собеседник», Распутина крайне негативно высказалась в отношении коллег по сцене.

«По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь», — заявила артистка.

Распутина также раскритиковала современное кино.

«На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе», — сказала она.

Оценивая высказывания Распутиной, Иосиф Пригожин объяснил, что «мы живем в эпоху потребителей».

«Я могу честно признаться, что среди молодежи есть талантливые люди. Однако технологии и сама жизнь диктует другие условия. Безусловно, меня обижает, что наряду с профессионалами конкурируют непрофессионалы», — отметил Пригожин, уточнив, что в звании артиста произошла подмена понятий.

Он рассказывает, что молодежь в большинстве случаев действует по одной и той же схеме: «Набили биточек, сделали хиточек — заработали денег».

«Все сегодня рубят бабло», — сказал собеседник ФАН.

Пока у такой музыки есть спрос среди людей, у «нее есть настоящее», констатирует Пригожин.

«Никто не хочет думать дальше двух слов, вот в чем проблема. Сегодня время Эллочки-людоедки. Короткие фразы и слова. У нас все короткое: секс, отношения, музыка и кино», — выразил мнение продюсер.

По словам Пригожина, Распутина в своем высказывании сравнила эпоху величайших музыкантов планеты, таких как Пол Маккартни и Майкл Джексон, с современной эстрадой.

«Ничего шедеврального, что можно было бы назвать искусством, сегодня не появляется. Если бы такой композитор, как Петр Чайковский, жил сегодня, то как бы сложно ему было сотворять свои шедевры, — рассуждает он. — Мы живем в эпоху, когда многие молодые люди не гордятся тем, что они родились на одной земле с такими великими композиторами».

Как заметил Пригожин, русский народ «славен именно своей культурой и достижениями».

«Русская культура всегда была на высочайшем уровне. Сегодня она оставляет желать лучшего, но это та действительность, в которой мы сегодня живем. Других вариантов у нас пока нет», — добавил продюсер.

Ранее российский певец Григорий Лепс предложил вернуть комиссии, которые во времена СССР определяли мастерство артистов. При этом он добавил, что в целом его в отечественном шоу-бизнесе все устраивает.

Напомним, в СССР действовала система категорий и тарификации концертных исполнителей. Степень мастерства артистов и их категорию определяли специальные комиссии.