Депутат Рады попал в черный список «Миротворца» за «украинофобию»

Киев, 16 июля. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, являющийся автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на государственном языке, оказался в базе данных скандального сайта «Миротворец».

Отмечается, что законопроект предусматривает переход обучения с русского на украинский 5–11-х классов позже обозначенного срока. Согласно документу, это должно произойти не в 2020 году, а в 2023-м.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков уточнил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит документ.

«Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации на Украине», — говорится на сайте.

Кроме того, «Миротворец» приписал политику участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, разжигание межнациональной розни.

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют персональные данные тех, кто якобы «угрожает нацбезопасности Украины». В списки сайта попадают личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность. По требованию представителя Евросоюза проект в свое время был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.