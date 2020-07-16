Рыба с «человеческими» зубами стала мемом в Сети



Куала-Лумпур, 16 июля. Удивительную рыбу с «человеческим лицом» поймал рыбак в Малайзии. Снимки удивительного подводного обитателя буквально «взорвали» Twitter, собрав 14,5 тыс. лайков и 8,6 тыс. ретвитов.

Специалисты полагают, что необычная рыба относится к семейству спинороговых. Они обитают в тропических и субтропических морях, довольно агрессивны и нередко нападают на дайверов. Благодаря крепким зубам рыба может даже прокусить костюм аквалангиста.

Как отмечает телеканал «Царьград», подобных «зубастых» рыб уже вылавливали ранее. Так, в прошлом году в Сети публиковали ролик с рыбой с «человеческим лицом». Эксперты не исключают, что такая окраска помогает этому морскому обитателю маскироваться и отпугивать хищников.