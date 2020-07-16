Массажеры для лица. Виды и кому подходят

Домашние массажеры для лица — достойная альтернатива салонным процедурам. Разберемся, какой лучше и как выбрать подходящий именно вам.

Ухоженная кожа — предмет гордости каждой женщины и один из главных показателей здоровья. Тусклый цвет лица, жирный блеск и забитые поры не только портят настроение, но и свидетельствуют о сбоях в работе организма. При появлении подобных проблем в первую очередь необходимо проконсультироваться со специалистом, выявить причину, а затем уже приступать к устранению неприятных симптомов.

Если выяснится, что ваша беда — это чисто косметический дефект, то можно приступать к его устранению. Посещение косметолога — лучший вариант, но, если такой возможности нет, стоит присмотреться к домашним массажерам для лица.

Польза и противопоказания

Компактный и доступный прибор вряд ли сможет полностью заменить руки профессионала, но станет отличным подспорьем в регулярном уходе за собой. При постоянном использовании достигается следующий эффект:

разглаживаются мелкие морщинки и предотвращается появление новых;

усиливается кровоток за счет дополнительного снабжения лимфы кислородом;

мышцы подтягиваются, исчезает второй подбородок;

повышается общий тонус кожи;

сужаются и очищаются поры;

улучшается цвет лица.

Важно! Использование массажера для лица показано не всем. Воздержаться от покупки следует в следующих случаях:

период беременности и лактации;

наличие злокачественных новообразований в любой стадии;

кардиологические и сосудистые проблемы;

туберкулез;

псориаз;

эндокринные нарушения.

Как выбрать

Чтобы не разочароваться в покупке, перед приобретением массажера необходимо обратиться к специалисту. Дерматолог оценит состояние кожи лица и посоветует подходящий гаджет.

При выборе обратите внимание на ряд важных характеристик:

Водонепроницаемость корпуса. Это аспект имеет значение, если планируете делать массаж с использованием гелей и кремов. Размер. В целом все устройства достаточно компактны, но, если собираетесь часто брать помощника с собой, лучше если он будет более миниатюрным. Наличие аккумулятора. Удобство при использовании. Обязательно подержите массажер в руке, чтобы оценить, насколько вам комфортно с ним работать. Рукоятка должна быть приятной на ощупь, эргономичной и не скользить.

Виды

Существует достаточно много разновидностей приспособлений для массажа. Познакомимся поближе с наиболее популярными.

Миостимулятор

Электрическое устройство, главное предназначение которого — омоложение и лифтинг. Мышцы активно сокращаются под воздействием специальных электродов. Идеально решает проблему оттока лимфы, снижения тонуса мягких тканей и мешков под глазами.

Роликовый

Эконом-вариант, представляющий собой основу с закрепленными на ней роликами. Может быть выполнен из камня, пластмассы или дерева.

Кислородный

Подойдет тем, кто не доволен цветом лица. Комбинированное воздействие вибрационных волн и роликовой насадки способствует насыщению клеток кислородом, выравнивая тон кожи и наполняя ее здоровым сиянием.

Нефритовый

Механический прибор, схожий с роликовым. Эффект достигается с помощью валика из нефрита, известного своими целебными свойствами.

Вакуумный

По праву пользуется огромной популярностью у прекрасной половины человечества. Устройство разглаживает морщины, глубоко очищает и повышает тонус мышц, избавляет от второго подбородка.

Обратите внимание! Перед использованием обязательна консультация специалиста, так как данный вид массажеров имеет ряд противопоказаний.

Ультразвуковой

Показан людям разных возрастов. Способствует устранению подростковых проблем с кожей (акне, угри, прыщи, следы от ветрянки) и борется с возрастными изменениями (коррекция овала лица), сужает и очищает поры, придает лицу ухоженный вид.

Перед применением массажера для лица рекомендуется хорошо очистить кожу от любых косметических средств и распарить ее. Прибор, вне зависимости от вида, направляется снизу вверх по массажным линиям. Продолжительность процедуры не должна составлять более 15 мин, проводить ее следует два-три раза в неделю.