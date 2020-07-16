Диетолог рассказала о вреде частых перекусов и дала совет, как не набрать лишний вес

Около 40% нашего веса запрограммировано на генетическом уровне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила диетолог Александра Ноева.

Типы телосложения

По словам Ноевой, существует три типа телосложения.

«Первый тип — астеники. Они тонкокостные, с едва заметным жировым слоем. Такие люди легко худеют, не поправляются, но и накачать мышцы им сложно. Второй тип — нормостеники. Они обладают развитой мускулатурой и более толстой жировой прослойкой. Они быстро поправляются, но также легко скидывают лишний вес. Третий — гиперстеники. Это люди с развитой жировой прослойкой. Большинство из них склонно к полноте. Похудение дается им с большим трудом, а после завершения диеты потерянные килограммы с легкостью возвращаются. Для поддержания стройности приходится постоянно ограничивать себя в еде», — пояснила Ноева.

Если на гены и расположение рецепторов жировых клеток повлиять невозможно, то образ жизни и настрой зависят только от самого человека. У людей с уже имеющимся лишним весом — снижена чувствительность дофаминовых рецепторов, которые отвечают за получение наслаждения.

«Этим объясняется потребность в увеличенном количестве гормонов удовольствия эндорфинов, серотонина и дофамина. Легкий способ восполнить их недостаток — поесть. В итоге люди незаметно для себя проглатывают тысячи лишних килокалорий. Кстати, попробуйте записывать все, что вы едите, удивитесь, но окажется, что совсем и немало», — добавила Ноева.

«Есть по часам»

Кроме того, заметила диетолог, причиной склонности к лишнему весу часто становится сниженная чувствительность к лептину — гормону, который контролирует голод и насыщение. Это не эндокринная патология, а только особенность организма. Зная о ней, человек не должен доверять чувству голода. Ему нужно сформировать привычку есть по часам умеренными порциями.

«В таком случае будет легче контролировать вес. Если же перекусывать каждый раз, когда возникает обманчивое чувство пустоты в желудке, лишний вес не заставит себя ждать. И, да, обычно стройные едят только тогда, когда испытывают голод. Они не соблюдают строгих диет и не отказывают себе в сладостях и других любимых продуктах. Их организм знает, когда ему требуется дозаправка», — рассказала Ноева.

По словам специалиста, у девушек, склонных к лишнему весу, другое пищевое поведение. Многие из них привыкли есть за компанию, даже не испытывая явного голода.

«Часто то садятся на диеты, то срываются с них, а перед подготовкой к ним происходит ритуал прощания с любимой едой, когда человек хочет насытиться пирожными впрок. Стройные люди не приемлют ограничений. Они съедают за раз только пару долек шоколада, а остальное оставить на потом, ведь для них не действует никаких запретов. А еще они много двигаются и пьют воду», — добавила Ноева.

Больше жидкости

По словам диетолога, для того, чтобы побыстрее расстаться с лишними килограммами, необходимо выпивать не менее двух литров воды.

«Пить не газировку, не латте, а именно обычную воду — именно она делает нас здоровыми, стройными и красивыми. Кстати, есть интересное исследование британским ученых, которые обнаружили ген Аткинса. Под его действием активно выделяется слюна, расщепляющая углеводы. Обычно у большинства людей присутствует по две-три копии этого гена. Только в отдельных случаях их число достигает 20. Эти счастливчики с повышенным содержанием гена Аткинса не набирают лишний вес, сколько бы они ни ели», — добавила Ноева.

Также диетолог заметила, что не нужно пренебрегать спортом. Чем больше мышечной массы, тем больше организм расходует даже в покое.

«А там, глядишь, и твои три килограмма незаметно уйдут. А еще, есть такая штука — распределение жировых рецепторов. На жировых клетках есть рецепторы двух видов. Первые отвечают за накопление жиров, вторые — за их распад. Есть люди, у которых эти рецепторы распределены равномерно по всей жировой ткани организма. Даже если такой человек поправится на пять килограмм, внешне окружающим это не будет заметно. Набранные кило просто расползутся по телу, не вызывая жировых отложений в определенных зонах», — рассказала Ноева.

У большинства людей (особенно у женщин) есть ярко выраженные области, в которых преобладают рецепторы, отвечающие за накопление жиров. У женщин это бедра, грудь, ягодицы, а у мужчин — живот и грудь, обратила внимание диетолог.

«И да, дружок, ты мало спишь — айфон, планшет, масса занятий перед сессией на пол ночи — и вот он кортизол (гормон стресса) и грелин (гормон голода) подавляют твои восстановительные процессы. Гормон лептин растет, ты съедаешь в разы больше, повышается резистентность к инсулину и все — это замкнутый круг. Нужно из него выбираться», — заключила Ноева.

Напомним, люди, страдающие проблемами с лишним весом, должны сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц, говорится в исследовании американских ученых, которое было опубликовано на сайте Medicalxpress.