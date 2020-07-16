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В ДНР раскрыли личность погибшего под Горловкой украинского диверсанта

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В ДНР раскрыли личность погибшего под Горловкой украинского диверсанта

Донецк, 16 июля. Погибший под Горловкой украинский диверсант оказался американским наемником, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США – Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке известен как специалист подрывного дела», — сказал Басурин.

По его словам, погибший придерживался ультраправых взглядов и активно контактировал с украинскими националистами. На одежде мужчины была нацистская символика, указал представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов попыталась приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Их действия обернулись провалом.

Один из военнослужащих подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков. Тело погибшего накануне передали на подконтрольную Киеву территорию.

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Источник: Официальный сайт Управления Народной милиции ДНР
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