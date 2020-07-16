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НАТО назвала условия полноправного членства Украины

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НАТО назвала условия полноправного членства Украины

Киев, 16 июля. Глава представительства НАТО на Украине Александер Винников объяснил, при каких условиях страна может стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Винников уверен, что Киев сможет претендовать на вхождение в Организацию Североатлантического договора, если выполнит ряд важных задач, которые позволят Украине достичь совместимости с принципами и ценностями этого военного блока.

По словам Винникова, украинские власти обязаны выполнить определенные реформы, которые позволят навести порядок в сфере военной безопасности и обороны страны. Кроме того, Украина должна провести реорганизацию своих Вооруженных сил и подвести их к единому стандарту Североатлантического альянса.

«Фокус Украины должен быть сегодня на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства. У нас есть советники, которые работают ежедневно с коллегами в институциях Украины, и также есть диалог на высоком уровне», – объяснил Винников.

НАТО назвала условия полноправного членства Украины

Он заметил, что Киеву также следует обратить внимание на решение определенных проблем в демократических институтах страны, а также внедрить некоторые изменения в судебной, правовой и юридической системе. Комплексные реформы должны затронуть и экономическую составляющую страны.

«Чтобы стать членом НАТО, надо провести комплексные реформы в Украине. Это также охватывает экономическую сферу. Для бизнеса очень важно, чтобы на Украине работала судебная система, чтобы инвестор был защищен», – резюмировал Винников.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря и взяли курс к берегам Украины и Болгарии. Представители Киева заметили, что подобные маневры связаны с новым этапом военных учений Североатлантического альянса, который должен состояться в ближайшее время.

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Источник: Украинское радио
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