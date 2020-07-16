Звезда Comedy Club рассказала, как ее угрожал убить муж-наркоман

Москва, 16 июля. Звезда шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив впервые рассказала о токсичных отношениях с мужем-наркоманом. Мужчина жестоко избивал ее, но она все равно продолжала оставаться с ним.

«Там просто жесткач был. Я любила его очень», — призналась актриса в эфире YouTube-канала Super.

По словам Федункив, она столкнулась с проблемой очень сильной созависимости. Решить ее самостоятельно у нее не получалось. В какой-то момент актриса даже обратилась к специалистам.

«Со мной психологи разговаривали, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него», — пояснила Марина.

Федункив откровенно рассказала, что экс-супруг поднимал на нее руку.

«Он мог что угодно употреблять. Если нету чего-то, то он начинал пить, очень жестко пить. Он бил. Он воровал деньги», — поделилась женщина.

Марина добавила, что в результате этих припадков мужа она получала очень серьезные травмы. Один раз после очередного избиения ей даже пришлось отправиться на гастроли со сломанной ногой.

«Сотрясение было, перелом ноги был... Ой, все», — посетовала актриса.

Федункив добавила, что боялась боялась рассказать о том, что ее избивает муж по нескольким причинам. Во-первых, из-за своей успешной карьеры комедийно актрисы, во-вторых, из-за иррационального стыда. Еще одним фактором были угрозы со стороны супруга-тирана.

«А потом было страшно обратиться, когда он сказал: «Я тебя убью нахрен. Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью». А потом я понимаю, что он может это сделать», — добавила артистка.

В конце концов Федункив решилась бросить мужа. Разрыв произошел после смерти родителей мужчины. По ее словам, с ними у нее всегда были хорошие отношения, поэтому она не хотела, чтобы они пострадали от своего сына.

Как сообщала ранее НСН, одной из первых российских актрис, которые не побоялись рассказать о домашнем насилии, стала Агата Муцениеце. Минувшей зимой она пожалось в Instagram на то, что ее муж, актер Павел Прилучный стал пить на карантине и поднимать на нее руку. Сейчас пара официально развелась. По данным ряда СМИ, Прилучный уже закрутил роман с Мирославой Карпович.