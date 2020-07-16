Нюша впервые призналась, что увела Сивова из семьи

Москва, 16 июля. Певица Нюша впервые призналась, что увела своего супруга из семьи. На момент знакомства с артисткой общественный деятель из Казани Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей, но это не помешало ей закрутить с ним роман.

Прежде певица предпочитала не говорить о том, что стала разлучницей.

«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать…» — впервые разоткровенничалась звезда.

Певица заверила, что не хотела разбивать семью, это было для нее табу, но в итоге произошло то, чего она избегала.

Нюша с уверенностью заявляет, что полюбила Сивова с первого взгляда. По ее словам, она поняла, что «нашла что-то очень свое».

«Для меня остановилось время, я стала понимать, насколько этот человек для меня особенный. Нет, у меня не сносило крышу, это было другое…» — отметила артистка.

Исполнительница рассказала, что в начале отношений с женатым мужчиной ее никто не поддерживал, и она ощущала давление, постоянно вспоминая мудрость «на чужом несчастье счастья не построишь». Но, несмотря на внешние обстоятельства, внутри она не сомневалась в своем решении вступить в отношения.

«Люди смотрели на меня немного… «это твой урок, усвой его». А у меня внутри было понимание, что я все делаю правильно», — поделилась она.

В 2017 году Нюша и Сивов отметили свадьбу на Мальдивах с большим размахом. Диджеем на празднике была сама Пэрис Хилтон, а с невестой станцевал Леонардо Ди Каприо, пишет KP.Ru.

Затем, в 2018-м, они стали родителями дочери Симбы. Когда девочке исполнился год, Нюша рассекретила ее имя и столкнулась с волной критики. Она объяснила, что им с супругом нравится мультфильм «Король Лев», поэтому они выбрали для наследницы встречающееся в нем имя, которое, к тому же, подходит для сильной личности. Однако это не успокоило возмутившихся фанатов, и они предупредили счастливых родителей, что в будущем девочке может быть непросто, сообщает портал «Утро.ру».