Москва, 16 июля. Политические возможности Украины уже исчерпаны, так как страной правят дегенераты, враги, воры, мародеры и откровенные убийцы, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом он написал в Facebook. По его словам, предстоящей осенью местные выборы на Украине будут самые грязные, и к добру они не приведут.

«Если еще дать лет пять продолжаться тому, что было и есть, то все это скажется на Белоруссии, на России», — уверен бывший депутат.

По мнению политика, ситуация внутри этих стран будет только накаляться, а пятая колонна Запада и американцев будет получать постоянную моральную и материальную подпитку. Журавко уточнил, что главная цель Запада — развал самой России. Бывший парламентарий призвал Россию положить конец «киевскому бедламу».

«Ведь Украина исторически, культурно, духовно и ментально и есть часть той же России. И овладение Украиной, добивание ее, окрыляет подлецов во вражеских штабах и дает им поводы развивать свое наступление, начатое шесть лет назад. Поэтому очень важно это наступление остановить», — сказал он.

Ранее в Госдуме заявили, что за военную помощь США Украине придется расплачиваться территориями.

До этого сообщалось, что США были заинтересованы в оказании военной помощи Украине. Об этом говорил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по сотрудничеству и безопасности. Также специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что Киев должен начать приобретать оружие и военную технику у Вашингтона.