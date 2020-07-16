Глава Эстонии призвала Европу объединиться против России

Таллин, 16 июля. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в очередной раз призвала страны ЕС противостоять так называемой «российской угрозе».

По словам Кальюлайд, Россия является «непредсказуемым соседом», который якобы может угрожать безопасности всей Европы. Она заметила, что администрации европейских стран необходимо выделять больше средств на оборону и активнее вооружаться современными боевыми системами.

«Мы, европейцы, должны сами взять на себя ответственность и быть в состоянии защитить себя. Когда имеешь непредсказуемых партнеров, надо быть на столько же готовым, как и они. Численность и вооружений, и военных, которые десять лет назад присутствовали на восточном фланге НАТО только во время крупных российских учений, теперь стали нормой», – передает ИноТВ.

Кроме того, Кальюлайд призвала Европу объединиться против России, используя дипломатическое и экономическое давление. Она заметила, что санкции, введенные в отношении Москвы, все же имеют смысл, а странам ЕС необходимо выработать некое «стратегическое терпение», чтобы дать подобным инструментам заработать в полную силу.

Глава Эстонии также крайне отрицательно высказалась о реализации проекта газопровода «Северный поток – 2». Она обвинила власти Германии в том, что они поставили экономическую выгоду выше безопасности, заметив, что планы Берлина не вписываются в цель ЕС провести диверсификацию энергии и в то же время обеспечить надежное энергоснабжение.

Ранее Кальюлайд заявила, что Эстонии необходимо наладить диалог с Россией, которую назвала «самым трудным партнером».