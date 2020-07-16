Росатом рассказал детали закладки завершающего серию ледокола «Чукотка»

Москва, 16 июля. Новый атомный ледокол «Чукотка» проекта ЛК-60, который станет последним – пятым – в этой серии, планируется заложить в 2021 году. Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя слова главы госкорпорации Росатом Алексея Лихачева.

«Планируем, что как можно раньше, в следующем году, заложим финальный, завершающий эту серию ледокол, который будет называться «Чукотка», — сообщил Лихачев.

Атомные ледоколы, как сообщалось ранее, разработаны специально для того, чтобы в круглогодичном режиме проводить суда по кратчайшему маршруту из Европы в Азию – по Северному морскому пути.

Напомним, головной атомный ледокол ЛК-60 «Арктика», как и всю серию, строит Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию. Согласно плану, Росатом получит головной ледокол «Арктика» уже в сентябре-октябре текущего года. Затем в 2021 и 2022 году ожидается сдача в эксплуатацию второго и третьего ледоколов этой серии – «Сибири» и «Урала».

Контракт на строительство еще двух атомных ледоколов серии ЛК-60 был заключен в августе прошлого года. Согласно условиям договора, четвертый ледокол, заложенный на Балтийском заводе 26 мая и получивший имя «Якутия», должен быть передан Росатому не позднее 20 декабря 2024 года, а последний в серии ледокол «Чукотка», который будет заложен в 2021 году, планируется достроить к 20 декабря 2026 года.