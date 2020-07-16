Россиян предупредили об аномальной жаре во второй половине лета

Москва, 16 июля. Вторая половина лета будет жаркой, но неоднородной, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на жару, погода в разных регионах будет изменчивой. Что касается обстановки на российских курортах, то в этом году синоптики прогнозируют продолжительный бархатный сезон, вплоть до начала октября.

Отметим, что в последние недели в Москве, Подмосковье и Северной столице температура держится гораздо ниже своих июньских показателей. Многие россияне жалуются в соцсетях на то, что лето закончилось, и снова зарядили дожди.

Однако специалисты обещают, что прохлада будет держаться недолго. Начиная с пятницы, 17 июля, температура в Москве будет постепенно расти и к понедельнику достигнет 23 градусов. Правда, дожди продолжат идти дожди.

«Да, это не пляжная погода, но для прогулок, для активности на воздухе — по-моему, нормально», — отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в комментарии телеканалу RT.

Ранее Вильфанд предупреждал, что аномальная жара может прийти в нескольких российский регионах. До 40 градусов ожидается в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а до +35°C — +38°C — в Самарской, Саратовской областях и Башкирии.