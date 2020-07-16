Эксперты рассказали, сможет ли Германия защитить «Северный поток — 2» от США

Берлин, пытаясь уберечь «Северный поток — 2» от американских санкций, идет на открытый конфликт с Соединенными Штатами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бизнес против

Представители немецкого бизнеса считают беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Европейского союза заявления Соединенных Штатов о санкциях против «Северного потока — 2». Об этом рассказал глава профильной ассоциации Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии РФ через ограничительные меры, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

«Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США», — заявил Гермес.

Он добавил, что «это беспрецедентное вмешательство Америки в европейский энергетический суверенитет приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам».

«Берлин старается»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что Берлин не бездействует: он уже давно идет на открытый конфликт с США по данному вопросу.

«Но что он может сделать, если американцы наложат санкции на немецкий банк или какую-то фирму? Помните, как ЕС дружно обещал компенсации и защиту европейским компаниям, страдающим за американские санкции Ирану? И где эта защита? Компании молча свернулись и ушли с иранского рынка. Пока Европа не найдет действенных механизмов защиты своих бизнесов от пиратских действий США, игнорировать такие санкции не получится», — добавил Корнилов.

Сопротивление европейцев

Политолог Максим Жаров отметил, что немецкое бизнес-сообщество уже не раз критически оценивало американские санкции против «Северного потока — 2». Однако реального воздействия на США такие заявления немецких бизнесменов не оказывают. Бизнес Германии тесно интегрирован в глобальную экономику, ориентированную на Штаты. Поэтому ждать от немцев каких-то реальных действий, сопротивления американским санкциям против «Северного потока — 2», не приходится.

«В американском истеблишменте есть консенсус по поводу того, что «Северный поток — 2» является геополитическим инструментом России. Поэтому, учитывая большие сложности в предвыборной кампании Дональда Трампа, действующий президент США будет вынужден ввести такие санкции в апогее кампании, чтобы переломить ситуацию. Сопротивление европейцев этим санкциям будет, скорее, в виде риторики, аналогичной этому заявлению немецкого бизнес-сообщества. Так что, если Россия действительно собирается достроить «Северный поток — 2» в кратчайшие сроки, она должна сделать это до начала осени», — пояснил Максим Жаров.

Сдать «Северный поток — 2»

Политолог Юрий Якорь заметил, что немецкий бизнес может переживать сколько угодно, для США это не изменит ничего. Сильные державы будут гнуть свою линию, не обращая внимание на протесты более слабых стран.

«Тут вопрос, готовы ли за слабые страны вступиться сильные. Примерно из-за этого проект был проведен, несмотря на протесты многих в Дании. Просто некому было вступиться. Берлин не для того многие годы защищал «Северный поток — 2», чтобы в самом конце его сдать. Им также очень не хочется оставаться заложниками третьих стран, а возить сжиженный газ банально очень дорого. Что же до введения или не введения Вашингтоном санкций, то это вопрос уже американской внутренней политики», — заключил политолог.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.