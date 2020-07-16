Маша Распутина сравнила звезд российского шоу-бизнеса с «безголосыми обезьянами»

Москва, 16 июля. Поп-певица Маша Распутина обрушилась с критикой на звезд российской эстрады, сравнив коллег с «безголосыми и бездумными обезьянами».

Исполнительница, которая в свои 56 лет редко появляется на публике, уверена, что современные артисты «в духовном плане уничтожают молодежь». Распутина считает, что шоу-бизнес в настоящее время «ужасен, на низком уровне».

«Там [на сцене] скачут безголосые и бездумные обезьяны. <…> Даже не надо это рассматривать», — отрезала она.

По мнению певицы, плачевно все не только на эстраде.

«Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе», — констатировала артистка.

Распутина процитировала актрису Марию Шукшину, которая назвала нынешнее поколение последним, борющимся за культуру и правду.

«Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение как слепые котята. Зло они считают прекрасным», — привела Распутина слова артистки.

Ранее певец Григорий Лепс предложил вернуть в российский шоу-бизнес комиссии, которые в советское время определяли мастерство артистов. Но оговорился, что в целом его в отечественной эстраде все устраивает.

Тем временем стало известно, на ком из российских артистов висит многомиллионная ипотека. Например, звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный, который в последнее время находится в центре внимания из-за романа с актрисой Мирославой Карпович, уже дважды брал кредит на недвижимость.