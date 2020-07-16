Эксперты объяснили, как российские аппараты для борьбы с раком вытеснили западные аналоги

Москва, 16 июля. Российское оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями не уступает западным аналогам и конкурентоспособно из-за низкой стоимости.

Руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион рассказал, что ежедневно около 90 пациентов диспансера проходят лечение на линейном ускорителе Clinac iX. Аппарат отечественного производства был закуплен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году.

«Линейный ускоритель позволяет нам реализовать самые современные методики облучения злокачественных новообразований», — объяснил Бенцион в эфире «Царьграда».

Представитель российской компании-производителя линейных ускорителей для лучевой терапии «Фабрика радиотерапевтической техники» Дмитрий Соснов рассказал, что предприятие выпускает единственные в России аппараты компании Varian Medical Systems. Россия стала первой страной, где компания имеет локализацию.

Локализация производства сделала современные технологии лучевой терапии для борьбы с раком более доступными, в первую очередь из-за низкой стоимости. Выпускаемые в РФ аппараты представляют последнее поколение аппаратной платформы Clinac. В России установлено 100 таких аппаратов, во всем мире ― около 6 тысяч. Кроме того, все оборудование соответствует требованиям импортозамещения.

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