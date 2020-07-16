Плюсы и минусы для Турции от превращения Святой Софии в мечеть. Колонка Владимира Тулина

Колумнист Федерального агентства новостей разбирается в вопросе, что получит и что потеряет Турция от превращения Святой Софии в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что превращение Святой Софии обратно в мечеть стало исправлением ошибки:

«В 1934 году ее превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право. При Фатихе (султан Мехмед II, захвативший Константинополь. — Прим. ФАН) Айя-София была принята в разрушенном состоянии, затем была превращена в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, делали ее еще красивее».

Святая София — это уникальное здание, имеющее и уникальную историю. Через 17 лет исполнится 1500 лет со дня ее постройки. При этом это грандиозное сооружение создано было всего за пять лет. На строительстве было занято более 10 тысяч человек. После постройки при византийском императоре Ираклии ее обслуживали 600 человек.

На протяжении веков она была дважды православной церковью, дважды мечетью, католическим собором и музеем. Посещение посланцами князя Владимира в 987 году Святой Софии произвело на них грандиозное впечатление, которое они передали ему словами:

«Не ведали, где мы есть — на небе или на земле».

Чем и склонили Владимира к решению о крещении Руси в православную веру.

Именно в Святой Софии 16 июля 1054 года произошел раскол христианской церкви на православную и католическую — после вручения легатом (посланником) папы римского Гумбертом Сильва-Кандидским патриарху Михаилу Керуларию грамоты об отлучении его от церкви и придании анафеме. Здесь же в Святой Софии патриарх через три дня предал анафеме папу римского и его окружение, но не католиков, в то время как папа римский проклял всех православных.

Святая София — это и место резни тысяч жителей Константинополя, укрывшихся в ней после взятия города 29 мая 1453 года. На одной из колонн красной чертой обозначили уровень пролитой тут крови женщин, стариков и детей. Султан Мехмед II въехал в Святую Софию на коне и объявил, что здесь будет мечеть. Первое мусульманское богослужение произошло уже 1 июня.

В утверждение президента Турции о том, что Святая София была принята турками в разрушенном состоянии, поверить трудно, так как в 1354 году архитекторы Астра и Пералта закончили ее капитальный ремонт. В ходе ее превращения в мечеть Святая София подверглась перестройке, так как алтарь был ориентирован по христианской традиции на восток, а михраб — ниша, указывающая молящимся мусульманам направление на Мекку, — должен был показывать на юго-восток.

Четыре султана, начиная с Мехмеда II, возвели четыре минарета. Из покрывающих стены и купола мозаик большая часть бесследно исчезла, так как служители мечети продавали верующим их части как талисманы. Скрывшая их штукатурка со временем потрескалась и в 1717 году была отремонтирована.

Большой ремонт произвели только в 1847-49 годах швейцарские архитекторы Гаспаре и Джузеппе Фоссати. Единственным существенным вкладом Османской империи в сохранение Святой Софии можно считать возведение контрофорсов, препятствующих падению стен, хотя первые из них были построены еще византийцами. В 1930 году по распоряжению главы Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Святая София была закрыта на ремонт, а открылась в 1935 году уже как музей.

Когда 10 июля 2020 года все основные СМИ мира объявили о решении Реджепа Тайип Эрдогана сделать Святую Софию снова мечетью, то почти никто не передал его слова, сказанные при этом, а они достаточно интересны:

«Сегодня Святая София переживает одно из своих возрождений, свидетелем многих из которых она была после своей постройки. Возрождение Святой Софии — предвестник освобождения Купола Скалы. Возрождение Святой Софии — это звук шагов мусульман по всему миру, которые выходят из безвластия. Возрождение Святой Софии — это огонь надежды не только для мусульман, но и для всех угнетаемых, унижаемых, эксплуатируемых и подвергающихся мучениям в мире. Возрождение Святой Софии — это заявление, что мы, турецкий народ, мусульмане, человечество, имеем новые послания к миру».

Упоминание человечества здесь явно носит демагогический характер и, фактически, это попытка президента Турции провозгласить себя лидером мусульманского мира. Об этом свидетельствует и то, что в этой же речи он говорит:

«Возрождение Святой Софии — это поздравление всем городам — символам цивилизации от Бухары до Андалусии».

Таким образом, он как бы призывает к борьбе за изъятие у Израиля Храмовой горы с мечетью Купол Скалы и за возвращение обратно мечетей, которые стали церквями после изгнания арабов из испанской Андалусии. Нельзя забывать, что в настоящее время турецкие войска находятся в четырех странах — на Кипре, в Сирии, Ираке и Ливии.

Это является отходом от принципов Мустафы Кемаля Ататюрка, который завещал Турции проводить нейтральную политику, не состоять в военных блоках и не посылать войска за границу. Эта политика принесла свои плоды, и в 1939 году Турция мирным путем получила провинцию Хатай от французской колонии Сирии. Тем не менее она была нарушена, когда Турция отправила свои войска на войну в Корею, а потом вступила в НАТО.

После прихода к власти в стране Эрдогана начался отход и от курса Ататюрка на построение европейской Турции. Отмена его решения о превращении Святой Софии в музей — очередной шаг в этом направлении.

Многие турки называют происходящее сейчас в стране ползучей исламизацией. Мустафа Кемаль Ататюрк пока еще остается главным национальным героем страны. Он изображен на всех банкнотах, но почитание его проводится значительно скромнее.

Неожиданно был построен новый аэропорт в Стамбуле и закрыт предыдущий, хотя он был достаточно современным и справлялся с пассажиропотоком. Однако он носил имя Ататюрка, а новый — пока без имени. Явно Эрдоган надеется дать новому аэропорту свое имя, по крайней мере после своей смерти. Нельзя забывать, что Ататюрк и основатель республиканской партии — один из конкурентов партии Эрдогана на политической арене Турции.

Постепенное удаление образа Ататюрка из современной общественной жизни особенно заметно при посещении Турции. Праздники, связанные с именем Ататюрка, теперь празднуются значительно скромнее. Еще пару десятилетий назад портреты Ататюрка висели во всех без исключения, даже в самых маленьких, лавках и даже в общественных туалетах, то теперь его редко встретишь.

Наряду с попыткой стать неформальным лидером мусульманского мира и ревизией решения Ататюрка превращение Святой Софии в мечеть имеет цель поднятия авторитета Эрдогана внутри страны. Это особенно важно сейчас, когда Турция попала в тяжелое экономическое положение, а пандемия коронавируса усугубила его. Эта цель, без сомнения, будет достигнута, по крайней мере на короткое время, так как рейтинг Эрдогана последнее время никогда не превышал 55%, а данное решение поддерживает, даже по самым скромным подсчетам, 75% населения Турции.

Пользы для мусульман от того, что в центре Стамбула появится еще одна мечеть, практически нет. Находящаяся рядом огромная Голубая мечеть не заполняется и наполовину, даже по большим праздникам, хотя, конечно, первое время Святую Софию верующие будут посещать активно.

Зато ожидается сокращение доходов, так как в мечеть вход бесплатный, а музей в 2019 году, например, посетили 3,5 миллиона человек. Билет туда стоил около 20 евро. Правда, многие жители Стамбула уверены, что полностью бесплатной Святая София будет только первое время, а потом будет функционировать как Миланский собор, который действующий и бесплатен для верующих в определенное время и в ограниченных местах, а туристам для входа продают билеты.

Разумеется, изменение статуса Святой Софии привело к ухудшению отношений со многими странами мира, но оно явно незначительное и кратковременное. Во всяком случае ни одна страна не высказалась не только за введение каких-либо санкций против Турции, но даже и за введение хотя бы символических мер, типа переименования Стамбула на картах и официальных документах обратно в Константинополь. Правда, ЮНЕСКО пообещало лишить Святую Софию статуса памятника из Списка всемирного культурного наследия, но совсем не факт, что это произойдет.

Исключение составляет Греция, где в качестве ответной меры рассматривается вопрос о превращении родного дома и музея Ататюрка в Салониках в Музей геноцида греков в Османской империи и Турции, раздаются призывы к бойкоту турецких товаров. Кроме того, в городе Трикала забросали камнями и разбили стекла в мечети Осман-паши XVI века, что все считают ответом на решение президента Эрдогана. Муфтий Комотини Халил Джихад осудил решение этого греческого города от имени всех мусульман.

Однако отношения между Грецией и Турцией и так никогда хорошими не были. К тому же сейчас весь мир боится вооруженного конфликта между ними из-за решения Турции добывать нефть у северного побережья Кипра, которую Турция считает принадлежащей только ей признанной Турецкой Республики Северного Кипра, а Греция считает — принадлежащей Кипру. Всего несколько месяцев назад гремели выстрелы на сухопутной греко-турецкой границе из-за попыток мигрантов перебраться из Турции в Грецию.

В любом случае — Святая София теперь будет мечетью очень долго, если не всегда. Даже если предположить, что после Эрдогана Турцию возглавит президент, который вернет страну на европейский путь развития, то и он не рискнет снова сделать Святую Софию музеем: это вызовет массовое недовольство турецкого народа с самыми негативными для первого лица последствиями.