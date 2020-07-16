Названы сроки появления российского препарата от коронавируса в аптеках

Москва, 16 июля. Лекарство от коронавируса российского производства «Авифавир» может появиться в аптеках уже в текущем месяце, но продавать его будут по рецептам.

Как заявил накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в настоящее время ожидается одобрение аптечного применения данного препарата, это может произойди уже в июле.

«Мы работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев.

При этом глава РФПИ добавил, что с заявками на закупку российского препарата от коронавируса обратились уже более 50 стран, в числе которых не только наши ближайшие соседи Казахстан и Белоруссия, но и страны дальнего зарубежья – Болгария, Бразилия, Колумбия, Перу, Саудовская Аравия и многие другие.

Ранее издание EADaily сообщило, что российский препарат «Авифавир» получил от Минздрава РФ регистрационное удостоверение, став таким образом первым зарегистрированным в нашей стране лекарством от COVID-19. С начала июня, после того, как Министерство здравоохранения включило «Авифавир» в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в седьмой редакции, препарат начали использовать в региональных больницах. Напомним, препарат «Авифавир» противопоказан женщинам, планирующим беременность и беременным.