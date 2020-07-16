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Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством угрозы США в адрес «СП — 2»

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Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством угрозы США в адрес «СП — 2»

Берлин, 16 июля. Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза заявления Вашингтона о санкциях против «Северного потока — 2». С таким заявлением выступил глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес.

По его словам, угроза американских санкций против участвующих в проекте «Северный поток — 2» европейских компаний отмечает «невероятно низкий уровень трансатлантических отношений». Угрозы США ввести рестрикции — «беспрецедентное вмешательство Америки в европейский энергетический суверенитет», которое приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам, подчеркнул Гермес.

«США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства», — сказал руководитель ассоциации.

Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством угрозы США в адрес «СП — 2»

Он убежден, что Европе нужен «эффективный защитный щит» для компаний, которые несправедливо пострадали от американских санкций, чтобы защитить их от финансового ущерба.

Американская сторона неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», поскольку заинтересована в поставках своего сжиженного газа, который в несколько раз дороже российского. Позицию США по поводу газопровода поддерживают некоторые европейские государства, в частности, страны Прибалтики.

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Источник: РИА Новости
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