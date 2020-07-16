Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством угрозы США в адрес «СП — 2»

Берлин, 16 июля. Немецкий бизнес назвал беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза заявления Вашингтона о санкциях против «Северного потока — 2». С таким заявлением выступил глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес.

По его словам, угроза американских санкций против участвующих в проекте «Северный поток — 2» европейских компаний отмечает «невероятно низкий уровень трансатлантических отношений». Угрозы США ввести рестрикции — «беспрецедентное вмешательство Америки в европейский энергетический суверенитет», которое приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам, подчеркнул Гермес.

«США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства», — сказал руководитель ассоциации.

Он убежден, что Европе нужен «эффективный защитный щит» для компаний, которые несправедливо пострадали от американских санкций, чтобы защитить их от финансового ущерба.

Американская сторона неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», поскольку заинтересована в поставках своего сжиженного газа, который в несколько раз дороже российского. Позицию США по поводу газопровода поддерживают некоторые европейские государства, в частности, страны Прибалтики.