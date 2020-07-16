Политолог Марков объяснил пользу пранка с польским президентом для России

МИД Польши нагнетает отношения с Россией и пытается сделать из нашей страны «зловредного врага». С таким мнением в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление министра иностранных дел республики Яцека Чапутовича о том, что разговор пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса) с польским президентом Анджеем Дудой был «актом дезинформации со стороны России». По словам дипломата, его ведомство не несет ответственности за случившийся инцидент. Чапутович полагает, что в данном случае присутствовала халатность.

«Я поручил генеральному директору МИД расследовать это дело, добиться служебных последствий, если произошла халатность, а материалы, с которыми я мог ознакомиться, указывают на то, что это могло произойти», — сказал Чапутович.

Глава МИД Польши отметил, что это был «хороший опыт». При этом он заверил, что власти усилят бдительность, чтобы избежать повторения подобного.

Глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что, чем хуже Польша будет относиться к информационной безопасности, тем будет больше утечек с такими разговорами. Скандал из-за пранкеров дальше развиваться не будет, но число таких случаев в будущем увеличится.

«Пранкеры занимаются современным видом журналистики. Они условно звонят от имени одного начальника другому, и это становится интересно всем. Как правило, в 80% случаев этот начальник тайно говорит своему собеседнику реальную правду, в то время как публично он лжет. На этом противоречии пранкеры играют. Поэтому нужно дальше пытаться делать пранки (пытаться узнавать информацию. — Прим. ФАН) над польскими и американскими властями. Наши враги лгут больше всего. Политика западных государств по отношению к России отличается наибольшим лицемерием», — указал Марков.

Не исключено, что таким образом возможно добиться изменения русофобской политики со стороны Варшавы, говорит собеседник ФАН. Сейчас Польша только лишь занимается тем, что проводит политику по нагнетанию отношений с Россией и «демонизирует» страну.

«Варшава хочет укрепления антироссийской коалиции стран и поддержания мер, направленных против Москвы. Делают они все правильно. За счет этого Польше удается сделать из нашей страны зловредного врага. При этом Варшава поддерживает русофобский режим в Киеве, представители которого проводят политику дерусификации. Это приводит к обнищанию украинского населения, которому приходится ехать за гроши работать в польскую экономику. Польша получает от такой миграции миллиардную прибыль», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, позвонив ему от лица генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В ходе разговора пранкеры обсудили с польским лидером эпидемию коронавируса, после чего предложили ему забрать Львов и некоторые другие украинские города. Подобное предложение вызвало растерянность у президента, после чего он заверил, что в Польше нет таких настроений, а Варшава находится в хороших отношениях с Киевом.

Позже сам Анджей Дуда лично признался, что в какой-то момент ему удалось понять, что его разыгрывают, так как генсек ООН не может так хорошо выговаривать слово «зубровка».