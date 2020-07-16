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Пранкер Вован назвал «сотрясанием воздуха» заявление МИД Польши по поводу звонка Дуде

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Пранкер Вован назвал «сотрясанием воздуха» заявление МИД Польши по поводу звонка Дуде

Москва, 16 июля. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) прокомментировал заявление МИД Польши по поводу розыгрыша польского лидера Анджея Дуды. Вован подчеркнул, что в телефонном разговоре с Дудой все было «этично и политкорректно».

15 июля пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Комментируя этот розыгрыш, глава польского МИД Яцек Чапутович назвал звонок Дуде «актом дезинформации со стороны России».

«Если говорить о какой-то «дезинформации», то тут вообще никакой дезинформации нет. Мы же ничего не монтировали, ничего не резали», — ответил на это высказывание Кузнецов.

Президент Польши Анджей Дуда

По словам Вована, в разговоре с Дудой не было каких-либо спорных моментов, а запись беседы пранкеры опубликовали полностью. Также Кузнецов напомнил, что в беседе с президентом Польши обсуждалась не только Украина. Например, «Гутерреш» и Дуда поговорили о конкуренте польского лидера на президентских выборах и о настойке «Зубровка». Кроме того, по мнению Вована, Дуда не сказал про Украину «ничего такого».

«Это просто внутренние разборки. Так что я думаю, что это просто сотрясание воздуха», — сказал пранкер в комментарии RT по поводу заявления МИД Польши.

Напомним, во время телефонного разговора с Дудой один из пранкеров от имени Гутерреша предложил президенту Польши вернуть в состав республики украинские города, которые раньше были польскими, например, Львов. Дуда ответил категорическим отказом и подчеркнул, что Варшава даже не обсуждает подобные вопросы.

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Источник: RT
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