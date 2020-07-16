Австрийские СМИ разобрались в причинах «золотого бума», на котором заработала Россия

Москва, 16 июля. Россия, которая обычно зарабатывает в первую очередь на экспорте газа и нефти, во втором квартале текущего года удивила всех, заработав больше средств на экспорте золота. О том, как стал возможен этот золотой бум, в четверг рассуждает австрийская газета Die Presse.

По мнению аналитиков издания, причиной произошедшего стали Центробанк и конъюнктура рынка.

Согласно данным, опубликованным ЦБ и Таможенной службой по итогам второго квартала 2020 года, Россия в апреле и мае выручила 3,55 миллиарда долларов, экспортировав 65,4 тонны золота. За тот же период экспорт газа принес стране 2,4 миллиарда долларов. На данный момент нет статистических данных за весь второй квартал, но по расчетам Банка России, за три месяца — апрель, март и июнь — экспорт газа принес в казну только 3,5 миллиарда долларов, то есть меньше, чем принес экспорт золота за два месяца.

«Российская статистика отражает пертурбации на глобальных рынках углеводородов, вызванные вспышкой коронавируса, а также значение золота в качестве «тихой гавани» для инвесторов», — отмечает издание.

Россия, как отмечается, в целом несет убытки и из-за сокращения экспорта газа в Европу и Китай, причиной которого стали погодные условия и конъюнктура рынка, и из-за ситуации с нефтью, экспорт которого с января по май сократился на треть. При этом главной проблемой стало падение цен на черное золото.

Как отмечает издание, потерю прибыли России от торговли нефтью и газом не может компенсировать даже нынешний «золотой бум», который по оценкам экспертов восполняет не более 10%.

При этом сам «золотой бум» стал возможен благодаря тому, что с 1 апреля Банк России предоставил золотодобывающим компаниям больше возможностей в области экспорта и неожиданно отказался покупать драгоценный металл, в результате чего банки, у которых он его приобретал, смогли экспортировать золото без ограничений.