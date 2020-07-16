Ольга Орлова рассказала, что стало с Жанной Фриске после ремиссии

Москва, 16 июля. Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, как она поняла, что у ее подруги и коллеги Жанны Фриске закончилась ремиссия и болезнь стала близиться к финалу.

Пауза в борьбе с раком, по словам Орловой, продолжалась недолго — всего полтора года, а потом состояние Жанны стало резко ухудшаться.

«Она начала заговариваться. Она говорила мне при встрече: «Ты приехала ко мне из аэропорта». Хотя я приехала из дома», — поделилась Орлова.

Вскоре, по словам певицы, Фриске перестало помогать лечение, она перестала разговаривать и последние месяцы жизни лежала у родителей.

«Я поняла, что у нее не реагируют зрачки на свет. Я уже себя не помню в эту минуту. Была в отчаянии», — призналась Ольга.

Впоследствии Фриске ей несколько раз снилась. Один раз они как будто были вместе в Лос-Анджелесе. А второй раз Жанна попросила Орлову полежать на ее кровати.

«Я приехала в дом к родителям и легла на кровать, как она просила», — добавила артистка.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. У нее остался маленький сын Платон. Мальчика воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он не поддерживает отношения с близкими своей покойной возлюбленной. Стороны обвиняют друг друга в воровстве денег со счетом певицы, отмечает НСН.